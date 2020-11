Sin liquidar pagos a productores de leche

DELICIAS.- Continúa sin depositarse la mayor parte del dinero adeudado a los productores de leche de esta región, ya que Liconsa sólo entregó este viernes una mínima cantidad de los cerca de 80 millones que debe a los ganaderos, quienes tienen problemas para alimentar a sus vacas porque carecen de dinero para comprar forraje.

“Nosotros no somos actores políticos ni andamos metidos en la política, ni somos grupo de choque como está diciendo este señor Loera, como está diciendo un grupo de Morena, de diputados, senadores; les comprobamos que nos deben dinero porque dicen ellos que no nos deben ni un cinco”, replicó Santos Anchondo, dirigente de un grupo de pequeños productores lecheros.

Recordó que de parte de Liconsa les aseguraron que ya iban a pagarles todo el dinero junto, pero únicamente les depositaron una parte pequeña que no representa ni siquiera lo de una semana.

El líder de los pequeños productores señaló que los funcionarios de la empresa paraestatal se comprometieron a pagar el lunes y martes una buena parte, pero no ocurrió así. Después les dijeron que para este viernes ya había la seguridad de depositarles la totalidad, pero sólo pagaron una cantidad mínima.

“Nosotros nomás lo que queremos es el dinero de nosotros; si (Liconsa) compra leche pues es pagarla”, reclamó.

El entrevistado señaló que semanalmente deben de pagar a los productores de 18 a 20 millones de pesos, según el volumen de leche que reciba la paraestatal, por lo cual estimó que el adeudo asciende a casi los ochenta millones de pesos.

Anchondo mencionó que aparte del incumplimiento en el pago a los productores, éstos tienen dificultades para alimentar al ganado porque no hay dinero para pagar la pastura y otros insumos. No obstante, dijo que están dispuestos a continuar con las mesas de diálogo porque no son gente violenta, sino gente de trabajo.

“Nosotros lo que reclamamos es seguir en nuestro trabajo; el programa de Liconsa está bueno, que nos han rebasado los costos de producción sí nos han rebasado los costos de producción, pero nosotros lo que queremos nada más es que cumplan lo que dicen”, exigió a nombre de los productores.

