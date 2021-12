Sin respuesta de la FGR en caso de Andrés Valles

Víctor Velderrain Quevedo, vocero del Comité de Defensa de Agricultores Presos, comentó que la Fiscalía General de la República no responde todavía a la solicitud hecha para que se desista de alguna de las carpetas de investigación del líder campesino Andrés Valles Valles, quien permanece aún en prisión.

“La verdad es que no hay novedad, puedo decir que desafortunadamente no se ha llegado todavía o no se ha armado jurídicamente, no se ha armado jurídicamente hablando los asuntos que tienen privado de la libertad a Andrés Valles”, expresó Víctor Velderrain.

Explicó que la parte acusadora, en este caso la FGR, podría desistirse de alguna de las carpetas de investigación integradas y así poder pedir una nueva audiencia para Valles con la finalidad de solicitar el cambio de medida cautelar, lo que le permitiría llevar su proceso en libertad.

Recalcó que no existen todavía las condiciones ideales para pedir la audiencia, por lo que no tiene ningún sentido presionar en ello. Mientras tanto, el líder agrícola pasó esta Navidad en prisión, donde permanece desde el mes de julio de este año.

Velderrain reiteró que el comité de defensa de los presos continuará dando un seguimiento puntual a este caso, para que el gobierno federal y la gobernadora María Eugenia Campos Galván cumplan con el convenio firmado el 22 de octubre, por el cual se puso oficialmente fin a la guerra por el agua de las presas.

Además, el entrevistado expresó su optimismo de que en enero o febrero del próximo año habrá buenas noticias para Andrés Valles, así como las hubo en noviembre pasado con los tres agricultores del municipio de La Cruz, quienes fueron liberados después de haber pasado un año y dos meses encerrados.

La mañana del 22 de julio Andrés Valles en una vivienda contigua a su domicilio en la ciudad de Delicias, acusado de haber promovido los disturbios ocurridos un año atrás, cuando en el marco de las protestas por el desfogue de la presa Francisco I. Madero, un grupo de personas tomó las vías del tren, incendió vehículos y las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, del edificio Lerdo de Tejada y del SAT.

La orden de aprehensión en contra del defensor del agua fue girada por el segundo Tribunal Unitario del décimo séptimo circuito en Chihuahua, como parte de la causa penal 49-2021-SPA34.

Seis meses antes, elementos de la Guardia Nacional habían intentado detener al dirigente campesino cuando éste circulaba en su vehículo por las calles de Delicias.