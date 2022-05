Solicitarán declaratoria de emergencia para Chihuahua por sequía

Mario Mata Carrasco, diputado federal por el 5º distrito, anunció que esta semana solicitarán la declaratoria de zona de emergencia para el estado de Chihuahua, por la sequía que afecta a la mayor parte del territorio estatal y amenaza con no poder terminar el ciclo agrícola.

Al comentar sobre las dificultades por las que atraviesa el campo en la entidad, el legislador adelantó que se presentará un punto de acuerdo en el congreso para exhortar al Ejecutivo Federal, a la Comisión Nacional del Agua y a otras instancias, para que se declare a Chihuahua como zona de emergencia.

Mata Carrasco advirtió que, en estos momentos, existe el riesgo de que no pueda concluirse el ciclo agrícola en los distritos de riego, lo cual sería desastroso para Chihuahua.

“Queremos que se termine el ciclo de riego; si no llueve, ya no va a depender de nadie más que de la Providencia que llueva, que se vuelvan a llenar las presas, que por lo menos se tenga suficiente para un plan de riegos, aunque sea un ciclo parcial como los dos últimos”, expresó el diputado federal.

Afirmó que el tiempo dio la razón a los defensores del agua en el estado, porque si en 2020 el gobierno federal hubiera logrado llevarse los 1 mil 100 millones de metros cúbicos, para pagar un supuesto atraso en el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944, no se hubieran tenido los ciclos agrícolas de 2021 y 2022.

“Se hubieran muerto cientos de miles de árboles, los cultivos perennes, no hubiéramos tenido alfalfa, cebolla, ni chile, ni avena forrajera. Entonces eso que quede claro: el tiempo nos dio la razón”, subrayó.

Ahora, dijo, el problema es diferente, pues faltan las lluvias y lo único que se puede hacer es esperar a que lleguen las precipitaciones pluviales.