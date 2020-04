Tardío el resguardo de la clínica 11

DELICIAS.- Francisca Mercado Ávila, coordinadora del Comité Municipal de Salud, consideró que la Guardia Nacional ya se había tardado en resguardar las instalaciones de la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue reconvertida antier en unidad para brindar atención de pacientes infectados de Covid-19.

Explicó que la presencia de los efectivos militares en la institución de salud es para evitar cualquier tipo de problema o contingencia como parte de las acciones del Plan DN-III.

“Y ya se habían tardado porque yo creo que sí debería de haber guardia… guardia me refiero ya sea a Seguridad Pública, Sedena, Guardia Nacional en los hospitales, para resguardar de cualquier tipo de problemática, llámese con los pacientes, llámese con los familiares, llámese con quien sea pero sí es importante eso”, expresó.

Aclaró que ahora con la presencia de la Guardia Nacional se restringe el acceso únicamente a las personas que no tienen nada que hacer en la clínica, donde todavía se practican cirugías no relacionadas con el Covid-19, pues no están ocupadas aún las camas destinadas a los pacientes enfermos por el virus.

La funcionaria dijo además que en el municipio de Delicias no se tiene ningún caso positivo confirmado, pero exhortó a la población a no confiarse y evitar bajar la guardia porque se está por entrar a la fase 3 de la contingencia.





