Tiene Delicias 17 casos de dengue confirmados: Salud Municipal

Francisca Mercado Ávila, coordinadora de Salud Municipal aclaró que son 17 los casos confirmados de dengue en Delicias, un problema de salud pública no visto antes en este municipio; sin embargo, exhortó a la población a no alarmarse, pues la enfermedad no se transmite de persona a persona como sucede con el Covid-19.

Señaló que los casos mencionados fueron reportados por los epidemiólogos de las distintas instituciones oficiales de salud, detallando que 12 de los casos corresponden al Hospital Regional, cuatro al Seguro Social y uno de la clínica del ISSSTE.

No descartó que pudiera haber hasta el doble de casos sospechosos y que muchos de ellos resulten positivos, pero subrayó que lo importante es que la gente no se alarme ni entre en psicosis, pues explicó que el dengue no es como el Covid, que se contagia de persona a persona por un estornudo o contacto físico.

Refirió que Gumaro Barrios, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud mencionó una cifra de 21 casos de dengue en el municipio, pero recalcó que las tres instituciones de salud sólo han reportado diecisiete casos hasta el momento.

El virus del dengue, indicó, se contagia por la picadura de un mosquito del género Aedes y que a su vez, picó a una persona enferma. Describió al mosquito portador del dengue como una especie más grande, cuyo cuerpo es oscuro y sus patas de color blanco.

Además, el mosquito Aedes es diurno, es decir, es más activo durante el día, mientras que otras especies son nocturnas.

Recordó a la población las medidas de prevención contra el dengue: limpiar el hogar, cortar la hierba crecida, deshacerse de los tiliches, voltear, lavar y tapar cualquier recipiente en el patio donde se pueda acumular el agua.

Igualmente, mencionó que por indicaciones del alcalde se inició desde el miércoles pasado con acciones de fumigación en todos los drenes y canales, y de “destilichadero” en coordinación con Servicios Públicos Municipales.

La doctora Mercado afirmó que nunca se habían visto tantos casos de dengue en Delicias, situación que atribuyó a personas que salieron de la ciudad y regresaron ya contagiadas.

Por último, informó que para la tarde de este lunes se programó una reunión de personal de la Secretaría de Salud con los inspectores de Protección Civil, a quienes capacitarán sobre cómo fumigar los domicilios donde haya casos confirmados y sospechosos de dengue.