Tony Meléndez comparte sus propuestas de campaña en su visita a Delicias

El candidato a la Diputación Federal por la coalición Fuerza y Corazón por México, Tony Meléndez, habló sobre sus propuestas de campaña, en su visita al municipio de Delicias: “Me gusta soñar pero no me gusta ilusionar a las personas con temas que no podré cumplir.”

El candidato habló de la importancia de las próximas elecciones del 2 de junio donde al llegar a la Cámara de Diputados lo primero que hará será buscar que se reasignen los recursos para el estado de Chihuahua ya que aseguró que “el gobierno federal tiene olvidados y abandonados a los Chihuahuenses.”

Comentó que a otros estados les brindan presupuesto de 14 mil millones y a Chihuahua solo 60 millones que tienen que dividirse en temas para la salud, apoyos al sector primario y temas de infraestructura.

“Lo que vale en la vida son tus ofrecimientos y tu palabra. Yo no puedo votar algo por quedar bien con mi partido, yo voto por lo que le conviene a mi gente y a mi familia porque todos radican aquí en Chihuahua”, aseguró Tony Meléndez al afirmar que al volver a estar como diputado, de la misma manera que en el 2015 al 2018, buscará apoyar las iniciativas que le convengan a los chihuahuenses.

Mencionó que el sector primario que incluye a ganaderos, lecheros y agricultores han sido afectados además de la sequía por la desaparición de 23 programas que impactaban directamente a las familias de los productores.

“Como candidato en este momento y como diputado en un futuro cercano, llevaré iniciativas para que nuevamente tengan esa tranquilidad las familias. Todos los días les cambian las reglas de operación y los dejan en un completo estado indefenso en sus productos terminando sin la ganancia y sin el producto,” puntualizó.

También habló de las condiciones deplorables de las carreteras porque “no hay inversión del gobierno federal al menos en Chihuahua y en otros estados la inseguridad se ha detonado.”

Indicó que al volver a adquirir el cargo de diputado por el V Distrito, votará las iniciativas que devuelvan los programas de salud a los adultos mayores, se mantendrán las becas y programas de apoyo además de recuperar programas de seguridad e instancias infantiles.

Finalmente aclaró que los programas sociales del actual gobierno están protegidos por la Constitución y no pueden desaparecer, por ello buscará que los apoyos al sector primario “también entren al tema Constitucional para que ya las familias de Chihuahua no vivan esa incertidumbre de no obtener apoyo o que les recorten el presupuesto.”