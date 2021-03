Trabajador del concheño denuncia agresiones y amedrentamiento

DELICIAS.- Con golpes en el rostro y nariz resultaron dos de los trabajadores de la mina del Concheño la tarde del martes, tras ser agredidos en la ciudad de Chihuahua por presuntos esbirros del sindicato que los representa y del cual buscan separarse, pues consideran que favorece más a los intereses de la empresa en el actual conflicto laboral.

Érick Rodríguez Campos, uno de los afectados y quien es originario del municipio de Meoqui, explicó que el incidente ocurrió debido a que buscan aprovechar la coyuntura para derrocar a su sindicato, el cual forma parte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y al que señalaron de no apoyar las demandas de los mineros.

El entrevistado narró que el martes acudieron él y un grupo de treinta trabajadores a la capital del estado, con la finalidad de efectuar las diligencias para cambiar de organización sindical, la cual les solicitó recabar firmas para darse de alta conforme a la ley.

Cuando llevaban a cabo esta acción en el estacionamiento de la central camionera, Érick y otro de sus compañeros fueron interceptados por aproximadamente ocho sujetos presuntamente contratados por la CROC (en el lugar vieron rondando al delegado de esta organización), quienes les exigieron la entrega de la papelería donde estaban plasmadas las firmas.

“Nos rodearon y luego se les dice a los compañeros que no fueran a caer en provocaciones, para no perder lo que llevábamos ganado. El compañero que tenía las hojas estaba recabando las firmas y le quisieron quitar las hojas… y de repente le puso un golpe y a mí en la nariz, y me dijo que si quería otro, y yo le dije que mejor me iba. Me puso otro golpe en la cara y ya cuando vieron que no hice nada se fueron a perseguir a mi compañero”, relató.

Tras lo ocurrido, dijo los trabajadores decidieron interponer la querella ante el Ministerio Público en la ciudad de Chihuahua, pues prefieren actuar por la vía legal para solucionar el problema.

