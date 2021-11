Tratado internacional de aguas no conviene a México: Patricio Martínez

El exgobernador del estado Patricio Martínez García sostuvo que es erróneo afirmar que el Tratado Internacional de Aguas de 1944 le conviene a México, señalando que es otro el enfoque con el cual debe verse este acuerdo; al mismo tiempo, enfatizó que el conflicto no ayudará a construir nada.

Al ser cuestionado en relación con el acuerdo entre el actual gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación, el exmandatario chihuahuense dijo desconocer los detalles del asunto, pero afirmó que es una falacia decir que el tratado de 1944 es benéfico para el país.

Martínez García, quien participó este jueves como ponente en el foro de consulta del Plan de Desarrollo Municipal, enfatizó que erróneamente se ha dicho que el tratado le conviene a México.

“El tratado no le regala agua a México y el tratado no sacrifica agua de México ¿Cómo? El tratado lo que hace es que acuerda entregarle a cada país el agua de los ríos comunes. Así pues, el agua del (río) Colorado, pues son 6 mil 850 millones de metros cúbicos, es la capacidad que tiene el Colorado de aportarle el agua a México, no nos la están regalando los Estados Unidos, y los mil y tantos millones de metros cúbicos que entrega México, no los está entregando México por un sacrificio”, puntualizó.

El ex gobernador precisó que se hace el reparto de las aguas internacionales que corren por los ríos Colorado y Bravo, en las cuales se incluyen las que están en las cuencas. Y una cuenca importante del Bravo, en territorio mexicano, es la del río Conchos, por lo cual le tocó a Chihuahua aportar un tercio del agua de este afluente para que llegue a las presas internacionales.

Recordó que sobre el tema de las aguas internacionales se ha hecho una serie de comentarios y discusiones, que no están a la luz del tratado y ni siquiera de sus orígenes, en la guerra de intervención estadounidense de 1847.

Además, Patricio Martínez consideró que debe de haber puntos de partida para que no se siga desorientando tanto a la opinión pública como a los actores que están trabajando en la conciliación de las diferencias.

También, sostuvo que el conflicto no ayudará a construir nada sino que el acuerdo y la mejor convivencia es lo que llevará a los chihuahuenses fuera de la crisis y hacia el éxito.