Urgente migrar a sistemas de ahorro de agua: Fernando Baeza

Fernando Baeza Meléndez, exgobernador del Estado, urgió a los agricultores a migrar a sistemas de ahorro de agua en sus parcelas, pues señaló que el recurso hídrico es actualmente una limitante para el desarrollo de las actividades primarias.

El ex mandatario estatal recordó que hace varias décadas atrás, la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos no autorizaba el riego a los productores agrícolas si sus parcelas no tenían curvas de nivel, medida que se adoptaba para evitar la erosión y la pérdida de agua.

Sin embargo, Baeza Meléndez señaló que ya no existe esa normatividad, por lo cual consideró se debería retomar.

“Yo creo que hay que volver a esas situaciones, no solamente en materia de ahorro del agua, sino en materia también de control de plagas y de enfermedades. Teníamos algodón, nos ponían la fecha límite para desvarar, precisamente para que las heladas de diciembre pudieran ayudar a acabar con las plagas”, opinó.

Igualmente, señaló que se debe mantener la limpieza de los canales y de las acequias de riego, pues el agua es un recurso limitado en esta región y en la mayor parte del estado, por lo cual consideró que es necesario migrar a sistemas de ahorro.

Además, Fernando Baeza mencionó que los productores de nuez están comenzando a sufrir pérdidas económicas, lo que ha llevado a algunos de ellos a contemplar la posibilidad de cortar sus nogales y establecer otro tipo de cultivos.

No obstante, el ex gobernador expresó en lo particular que no pierde las esperanzas de que las lluvias regresen a Chihuahua, pues en otras partes del mundo, que atravesaban por sequía severa, ahora se están inundando.

“Yo tengo esperanzas de que llueva: el año pasado fue un año excepcionalmente seco en España, por ejemplo. Ahorita se están inundando, ojalá que a nosotros nos llegue parte de eso, de que tengamos un verano más generoso con las lluvias”, externó.