Van 65 intentos de suicidio en Delicias durante 2024

Un total de sesenta y cinco intentos de suicidio se registraron durante los primeros seis meses del año en el municipio de Delicias, donde recientemente concluyó una serie de capacitaciones a los integrantes de la red de terapeutas, quienes brindarán atención a las personas que se encuentren en crisis.

Francisca Mercado Ávila, Coordinadora de Salud Municipal, señaló que la cifra mencionada anteriormente fue proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ya que es al número de emergencias 911 donde ingresan los llamados de personas que manifiestan tener intenciones de quitarse la vida.

Dijo que si bien la cifra de intentos de suicidio es preocupante, no es tan elevada como la que manejan en otros medios de comunicación.

“Nosotros tenemos las cifras exactas de los intentos de suicidio que entran al 911 y que les da el seguimiento el rol de terapeutas. Como todos saben, tenemos un rol de terapeutas, los cuales fueron ya se terminó su curso de capacitación; el primer curso que dimos sobre prevención de suicidio, sobre contención, intervención y seguimiento”, recordó.

La doctora Mercado detalló que de enero a junio de este año, hubo treinta y seis casos de intento de suicidio en mujeres y veintinueve casos más de hombres. Pese a estas cifras, afirmó que son las personas del sexo femenino quienes más intentan quitarse la vida, mientras que en el caso de los varones son más quienes logran su objetivo.

“Aquí es bien importante no alarmar a la ciudadanía, pero sí que esté alerta, como yo siempre les digo: estemos alertas a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos… estemos alerta de cuando alguien o lo dice que ya no tiene deseos de vivir, lo canta varias veces y a veces no se lo creemos, o bien, notamos acciones diferentes en su manera de ser”, exhortó.

La funcionaria recordó a las personas que no hay ningún problema que no tenga remedio, con excepción de la muerte, por lo cual reiteró el llamado a buscar ayuda.

Además, comentó que el viernes terminó la capacitación para los integrantes de la Red de Terapeutas, cuyos integrantes prestarán apoyo a las personas que llamen al 911 y manifiesten estar en una crisis suicida.

Lo que sigue ahora, señaló, es la capacitación de las personas que atienden las llamadas en el C-7 (antes C-4), policías cercanos y demás personal de Seguridad Pública, pues todos ellos, junto con los psicólogos de la Red de Terapeutas, deben estar en la misma sintonía.