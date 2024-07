Ventanilla del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado permanecerá en Delicias

Sebastián Chávez Valles, delegado de la Asociación Ganadera Local de Meoqui, afirmó que la ventanilla del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) permanecerá en esta ciudad, pero será reubicada a otro lugar que permita brindar la atención a los productores pecuarios.

Comentó que se estaba considerando las instalaciones de la asociación mencionada anteriormente, pero debido a que está ubicada a un costado de la carretera federal, lo que representa un riesgo para los productores, se decidió buscar otro sitio más accesible para la instalación de la ventanilla, donde se entregarán los aretes de identificación del ganado.

“La ventanilla no sale de aquí de Delicias, porque aquí Delicias es un punto medio para todos, tanto para Cárdenas, para La Cruz, para Saucillo, Rosales… es un punto medio. De aquí de Delicias no sale, no se va”, afirmó de manera categórica Chávez Valles.

Admitió que sí existe cierta presión de parte del Gobierno Federal para que se reubique la ventanilla del SINIIGA, pero aclaró que, de acuerdo con las reglas, debe estar en una asociación ganadera.

Dijo que ha mantenido el contacto con los ganaderos de la región, quienes se manifestaron el miércoles para expresar su oposición a que cambiara de lugar la ventanilla, pues se había mencionado que la trasladarían a la ciudad de Chihuahua, por lo cual les pidió tener un poco de paciencia para hacer las cosas bien.

Sebastián Chávez mencionó que están considerando rentar dos locales en la zona centro de la ciudad de Delicias, pues recalcó que no es posible instalar la ventanilla en la asociación ganadera porque es peligroso para los agremiados, pues por estar ubicada junto a la carretera federal se exponen a sufrir un accidente.

Igualmente, dijo que una vez que se cuente con el lugar, será necesario contratar y capacitar al personal que atenderá el módulo donde se entregarán los aretes para el ganado, los cuales sirven para identificar a los animales.

Además, el entrevistado aseguró que Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, se comprometió con los productores pecuarios de esta zona a apoyarlos con todos los gastos que se originen.

Por último, dijo ser consciente de que todos los cambios son difíciles, pero señaló que los ganaderos se adaptan a todo.