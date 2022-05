¡Ya se viene el calorón! Pronostican hasta 40 grados el próximo fin de semana

Con temperaturas que llegarán hasta los 40 grados centígrados, el próximo fin de semana dará comienzo la temporada más intensa de calor, la cual se prolongará durante setenta días en esta región centro sur del estado, mientras que las lluvias estarán ausentes por lo menos diez días.

Florencio Rodríguez Loera, especialista del clima certificado por el Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó que a partir del sábado 7 de mayo comenzará la época más calurosa del año en esta zona, lo cual es algo normal.

Recordó que según los registros climatológicos, que datan desde 1935, las temperaturas más altas en el estado de Chihuahua ocurren del 10 de mayo hasta el 21 de julio, es decir, durante un periodo de más de setenta días se presenta el calor más intenso.

Y es del 24 de mayo al 24 de junio, señaló el meteorólogo, cuando se registran las temperaturas de 40 o más grados centígrados en esta región, lo que también es muy común. Pero lo interesante, dijo, es la sensación térmica.

El clima en Chihuahua mayormente es caluroso y con viento / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Como no tenemos viento o no tenemos otra presión atmosférica que contrarreste a las altas presiones, pues prácticamente tenemos tiempo seco. Usted sale a la calle a finales de mayo, junio, y caray, quema el ambiente porque la atmósfera está completamente seca. Tenemos a lo mucho un 5, un 10 por ciento de humedad relativa; significa un aire caliente, no tenemos humedad relativa”, explicó.

Señaló que este sábado y domingo próximos se tendrá una temperatura máxima de 39 o 40 grados centígrados, pero con sensación térmica de 41 grados. “Prepárese, es te sábado y domingo vamos a tener bastante calor”, reiteró.

Por este motivo, recomendó a los habitantes de Delicias y municipios vecinos no exponerse de manera directa al sol por más de veinte minutos, señalando que de las 11:30 a las 14:30 es cuando se tienen los más altos índices de radiación ultravioleta.

Asimismo, Rodríguez Loera anticipó que no se esperan lluvias para los próximos diez u once días, pues las condiciones atmosféricas no son favorables para que se presenten las precipitaciones en esta parte del estado.

Se tendrá algo de nubosidad sobre la región, pero no habrá nada de lluvia, por lo que los agricultores podrán realizar sus cortes de alfalfa, enfatizó el meteorólogo.