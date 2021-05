Demuelen “picadero” Lozoya y Riggs; vecinos aseguran que no había nada

Durante la noche del lunes 3 de mayo, los candidatos de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya, por la gubernatura, y Miguel Riggs, por la alcaldía, demolieron un domicilio ubicado en la colonia Punta Oriente, la cual aseguraron era un sitio de drogadicción conocido como “picadero” y alertaron que harían lo mismo con los domicilios que sean utilizados para estos fines.

“Nadie hace nada, con nosotros los que se van a esconder son los delincuentes, esto es lo que va pasar cada vez que encontremos un picadero en la ciudad, si no podemos revertir y dárselo a la gente, esto va a pasar, no podemos normalizar esto, no podemos hacer que nuestros hijos estén en medio de lo que pasa en estas casas”.





De acuerdo con los videos que publicaron tanto los candidatos como los vecinos de ese sector, ambos arribaron a la colonia en compañía de sus equipos de campaña y después se apersonaron en un domicilio que calificaron como un “picadero”, donde ya se encontraba una máquina de construcción lista para derribar la finca.

Ahí, Loyoza y Riggs dieron mensajes a los pobladores y alertaron que esa casa era utilizada por delincuentes, que ahí se drogaban y que incluso había armas en el lugar, por lo que algunos cuestionaron la versión de los hechos y pidieron entregar ese domicilio al pueblo en lugar de destruirlo.

A pesar de los dichos por los candidatos, la Fiscalía General del Estado no cuenta con una sola denuncia de que en dicho domicilio existiera comercio o consumo de droga, ni tampoco existe denuncia alguna en contra de los candidatos por haber hecho los destrozos el pasado lunes 3 de mayo en esa colonia.

Luego de que varios de los vecinos les pidieron evidencia de los hechos y les cuestionaran sobre su grado de autoridad para cometer estos hechos, aseguraron que en el domicilio en mención “apestaba” a cristal, que era un riesgo para los pobladores y que será un compromiso que esto debería terminarse.

Algunos vecinos informaron que en el domicilio que destruyeron no se localizaron drogas y no había elementos para asegurar que fuera utilizado para lo mismo, según explicó Berenice Saucedo, quien es una de las habitantes de esta colonia.

En redes sociales se han difundido los videos donde se muestra a los candidatos de Movimiento Ciudadano en citado lugar declarando que continuarán con estas acciones, ya que “nadie hace nada para combatir estos hechos”, acompañados de elementos de seguridad que los entrevistaron.

De acuerdo con la declaración que emitió Miguel Riggs al momento de demoler esta propiedad, dijo que así iban a quedar todas aquella viviendas que sean usadas como “picaderos”, y aseguró que en esa casa se resguardaba un arma larga. Incluso algunos vecinos pidieron mostrar fotografías de la evidencia, a lo que el candidato comentó que no podría mostrar nada.

“Sí había cosas, se lo estoy diciendo yo, se lo digo por su bien, puede estar seguro que sí había cosas ahí, yo le voy a decir, así está el asunto, había pantallas adentro donde grababan todo”, comentó el candidato a uno de los vecinos que le cuestionaba sobre las evidencias que se guardaban en el lugar.

Miguel Riggs, en entrevista con medios locales, aseguró que dieron con el domicilio luego de varias denuncias que le pasaron los vecinos del sector, quienes tras su recorrido por el lugar le informaron que en esa vivienda varias personas la utilizaban como “picadero”, por lo cual decidieron demolerla.

De igual forma aseguró que no hubo intervención de alguna autoridad ni permiso del Ayuntamiento, porque no infringen ninguna ley, ya que no pueden utilizar estas propiedades para generar inseguridad en una de las zonas que mayor abandono tiene.

Alfredo Lozoya, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, indicó que se procederá a indemnizar a la persona que resulte propietaria de la vivienda.

Lozoya acusó a la dueña de la vivienda que fue derrumbada en Punta Oriente de pertenecer a un grupo delictivo y dedicarse a la venta de droga. Asimismo, señaló a quien se presentó como la supuesta dueña del inmueble, de pertenecer a un grupo delictivo dedicado a la venta de droga.

“A mí me enseñaron a defender lo que yo creo”, dijo Lozoya e indicó que el problema de las drogas dejó de ser exclusivo de adultos y jóvenes, puesto que en la entidad las drogas han llegado a los niños y niñas de las colonias ubicadas en la periferia.

Indicó que en Chihuahua no habrá un espacio en el que los delincuentes puedan esconderse. “No vamos a permitir que esto siga pasando, no vamos a permitir que se sigan coludiendo las autoridades. Nosotros no vamos a cerrar los ojos, como lo han hecho”, dijo

Asimismo, explicó que la problemática legal que pueda desatarse luego de la acción será atendida por el propio partido. Detalló que desde un inicio se tuvo contemplada la necesidad de generar una indemnización por los daños a quien resulte propietario o propietaria del inmueble.

