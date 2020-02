Denuncia ante la CEDH intento de desalojo por parte de COESVI

José Portillo, quien se acredita como propietario que se encuentra en el predio ubicado en Monte de la Bufa y lateral de Vialidad Sacramento presentó una denuncia ante Derechos Humanos por lo que calificó como una acción arbitraria por Seguridad Pública Municipal y Coesvi al intentar desalojarlo de su propiedad.

El representante jurídico del afectado, Francisco Molina Castillo, mencionó que hasta su propiedad llegaron cinco patrullas y se metieron al predio y lo amenazaron que lo iban a sacar y tumbar los cercos que tiene en el inmueble, sin ninguna orden de alguna autoridad. Es una actuación arbitraria de los elementos de Seguridad Pública Municipal, actuaban bajo las órdenes del subdirector jurídico de Coesvi, argumentan tener derecho sobre ese predio.

“Hay procedimientos anteriores donde todas las resoluciones donde se ha ventilado algún asunto legal ha sido a favor del señor José Portillo, han sido parte de esos procedimientos, el problema es que cada vez que llega un nuevo jefe de esa dependencia ignoran o se hacen que no saben sobre esos antecedentes, quieren llegar y actuar de forma represiva, siendo incluso que en esos procedimientos donde se demuestra plenamente el derecho, ellos fueron parte y tuvieron conocimiento de esas resoluciones son adversas”, mencionó el abogado.

La última resolución data del 2006, donde se decreta que no hay despojo, no existe ni siquiera de forma indiciaria el delito de despojo y así lo resuelve la Fiscalía. Previamente, la institución que precedió a Coesvi, el IVI, presentó una querella por despojo en contra José Portillo y se declaró improcedente en Fiscalía, porque se acreditó la posesión.

Luego, en 2018 José Portillo promovió un juicio civil en contra de actos de molestia de Coesvi, que se declaró improcedente, porque no se acreditó el acto de molestia, porque estábamos imputando hechos a seguridad pública, y al pedir los reportes de los actos, seguridad pública responde que no tiene nada. El juez lo único que determinó fue que no se acreditó, pero no entró de quien era el terreno, que actualmente, se encuentra delimitado con malla, hay material, y anteriormente se utilizaba para labores de cultivo.

“Es arbitrario y que ya no haya esos abusos, ya valoraremos si actuamos en contra de Coesvi, pero más que nada es la denuncia pública la inconformidad por parte de la autoridad contra de un ciudadano, es la intención de hacer pública”, finalizó Francisco Molina Castillo.

