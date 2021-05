Denuncia Benjamín Carrera robo y vandalismo a propaganda de Morena

Benjamín Carrera Chávez, candidato de Morena a diputado local por el Distrito 5 de Ciudad Juárez, denunció que en la ciudad fronteriza brigadas que portan el logo azul y naranja se han dedicado a vandalizar, robar y destruir la propaganda de todos los contendientes del partido guinda, quien incluso declaró que a decir de varios ciudadanos, les han ofrecido una compensación económica por permitirles retirar los anuncios de sus viviendas.

Agregó que han interpuesto en Juárez dos denuncias o procedimientos especiales sancionadores ante las autoridades electorales correspondientes contra quien resulte responsable por los daños cometidos, haciendo un llamado a la ciudadanía en general y candidatos de otros partidos a trabajar en calma sin ocasionar daños.

Fotos: Cortesía

Carrera Chávez manifestó que estos sucesos se deben a que por parte de otros partidos se sienten perdidos y opacados por la fuerza que ha obtenido Morena en este proceso electoral, en especial por el candidato a la gubernatura Juan Carlos Loera de la Rosa.

“En todas las colonias de Juárez y dondequiera nos hacen llegar esta información acompañada de evidencias y les estamos pidiendo a la ciudadanía que no entren en conflicto, nosotros no somos violentos y estamos detectando que hay una guerra sucia al respecto”, dijo.

Añadió que esto se ha presentado en varios municipios de la entidad y complementó señalando que la creencia de los otros partidos es que con retirar la propaganda de sus contrincantes ganarán estas elecciones.

Finalizó declarando que integrantes del PAN le han interpuesto dos denuncias, la primera por actos anticipados de campaña y la segunda por no realizar informes de gastos de precampaña, comentando que no lo realizó por no haber tenido este último proceso.