Denuncia contra Maru, hasta donde tope: Corral

El gobernador Javier Corral Jurado sentenció que las investigaciones en contra de la presidente municipal María Eugenia Campos llegarán hasta donde “topen”, ya que aclaró que él no es el responsable de las conductas que tuvieron en el pasado y ni es el responsable de cuidar las aspiraciones de ninguna persona o partido.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Dijo que no habrá criterios selectivos en los actos de corrupción del estado y que no mantiene acuerdos o arreglos con ninguna persona, por lo que no le importa si dentro de esa red de corrupción existen líderes sociales, empresariales o incluso miembros del Partido Acción Nacional (PAN).

“Cada quien debe hacerse cargo de las consecuencias de su propio actuar, recibían dinero de la nómina secreta, no era ningún complemento de apoyo legislativo, ni tampoco formaba parte de algún apoyo social, era una protección que se creó Duarte, y hasta este círculo le decían jefe”, aseguró el gobernador Javier Corral Jurado.

Tras los comentarios que han vertido tanto la alcaldesa María Eugenia Campos como el ex presidente estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, el gobernador negó que esos pronunciamientos fueran ciertos, ya que destacó que no se ha utilizado a la Fiscalía General del Estado para controlar la sucesión, y son sólo responsabilidades que cada quien debe atender a consecuencia de su propio actuar.

Javier Corral comentó que en todos los casos, incluido el conocido como la “nómina secreta”, en el que se integra a Maru Campos, se fue tejiendo una red de “protección” para el exmandatario, con aliados estratégicos en distintos sectores que operaban mediante la entrega de dinero en efectivo a un cúmulo de actores de la vida política y social, religiosa, empresarial y partidista.

“He comentado que las investigaciones que en Chihuahua se siguen por la corrupción duartista y que están en el ámbito de la competencia local no tendrán titubeo, no habrá negociación, porque no tenemos compromisos con nadie, ni acuerdos confesables, mi compromiso contra la corrupción política es definitiva y lo he acreditado a lo largo de mi gobierno, será mi mayor legado y mi cumplimiento con el pueblo de Chihuahua”, afirmó.

Pidió perdón al Partido Acción Nacional por evidenciar los hechos al interior del instituto político, pero comentó que existió un grupo del partido que era cercano al exgobernador, y que a pesar de que es doloroso, comparó que sería más doloroso dejar pasar estos hechos como si no hubiera pasado nada.

El mandatario dijo que la investigación está en manos de la Fiscalía General del Estado, no sólo por virtud de la promoción que particulares han hechos de estos asuntos, pues comentó que el propio gobierno presentó sobre este mismo caso diversas denuncias para el seguimiento correspondiente.

“Hay versiones que la propia alcaldesa ha dado sobre el tema, a mí mismo me ha dado una versión que no coincide con la que públicamente se conoce, pero a grupos de empresarios y otros actores ha explicado cómo recibió el dinero y para qué usó ese dinero, es su verdad contra las investigaciones que se realizan, eso no lo definirá el gobernador”, indicó.

Es un tema que la FGE va a desahogar, que determinará en sus tiempos y formas, y lo que corresponda en cada caso; varios de los implicados han acudido a la FGE a dar su testimonio o declaración de estos hechos, colaboradores cercanos de la alcaldesa para ofrecer una versión de estos asuntos, continuó.

Reiteró su postura en este y cualquier otro caso que se ha iniciado en el estado, reiterando el compromiso con Chihuahua de hacer justicia, de no tener criterio selectivo, de jamás tener un titubeo para actuar hasta sus últimas consecuencias.

Agregó que él no ha definido, ni planeado, ni decidido los tiempos en los que se ha producido el inicio del proceso de extradición del exgobernador, pero en breve estará acá y podrá compartir toda la información en relación con la nómina secreta que no era ningún complemento de apoyo legislativo, ni tampoco formaba parte de apoyo social, sino que era una nómina que él manejaba a través de la Secretaría de Hacienda y que se llevó la información cuando dejó la gubernatura.

De igual forma, el gobernador continuó explicando que luchará para que eso no vuelva a suceder (corrupción) y los fiscales, como quienes han trabajado desde el primer día del mandato, no van a defraudar el sacrificio y esfuerzo, así como lo que han arriesgado en la Operación Justicia Para Chihuahua.

“Hay que decirlo claro, no vine a cuidarle a nadie sus aspiraciones políticas, a nadie de ningún partido, ni a usar a la FGE con intenciones electorales o para controlar la sucesión, lo digo claramente, el Ministerio Público investiga hechos, en los hechos se encuentran presuntos responsables y eso sucedió con la Operación Justicia para Chihuahua”, sentenció.

Reiteró que jamás se ha utilizado al Ministerio Público para enderezar alguna investigación a modo o que tenga primero un nombre, así como no la hemos usado de forma ilegal para perseguir a alguien y tampoco buscan favorecer a alguien o algunos.

Dijo que las indagatorias serán trabajadas por el ministerio, los fiscales y los jueces decidirán si hay una causa que amerite una sanción, “vamos a ir hasta donde tope. También es falso eso que yo no la atiendo desde hace un año, debo confirmar que en muchos eventos, reuniones nos hemos encontrado, hace creo un mes, aquí estuvimos en un desayuno donde estuvimos platicando la reforma electoral”.

“Ella tomó el tema como un agravio, nos llenaron de mentiras, calumnias, dije no pasa nada. Lo que sí no hago es que ya tengo tiempo que no la recibo en privado, sola, me reuniré con ella cuantas veces quiera, siempre y cuando esté acompañada de otra persona, no voy a reunirme de forma privada”, anunció.

Ante las diferencias que han mantenido, el gobernador dijo que jamás han afectado la institucionalidad o la relación institucional con el gobierno, por lo que no puede haber una queja que no se apoya a la capital, que no colaboran, ya que incluso en últimos días aprobaron una coinversión con el municipio de Chihuahua, que es una inversión de varias que vamos a tener para intervenir la Deportiva Sur.

Comentó que jamás se van a trasladar las diferencias y se ha mantenido con un trato institucional, “porque no trasladaré las diferencias políticas con nadie, como me la trasladaron en la federación con Enrique Peña Nieto, tenemos diferencias desde hace mucho tiempo”.

“Ese grupo estuvo vinculado con César Duarte e incluso le decían jefe, obviamente cada quien hágase responsable de eso, no me pueden acusar de lo que hicieron, eran muy cercanos al exgobernador en el PAN, tenemos muchos hechos para acreditarlo, no significa que no apoye a la capital”, indicó.

Recordó que hace unos días la regidora Mónica Borruel dio a conocer en sesión de cabildo una página que ella (Maru Campos) paga para atacar al gobernador del estado, por la que ni siquiera le he hecho un reclamo por eso.

“Debo expresar las cosas, le pido disculpa al partido por exponer estas ideas con esta claridad, porque sé que puede ser; la gobernabilidad no se afecta ni la relación con el partido, sé que es doloroso, pero más doloroso sería callarnos, además tengo una decisión: no dejaré pasar ninguna acusación calumniosa”.

Reiteró, “ya no voy a dejar pasar este tipo de ataques, porque hemos, a lo largo de años, aguantado de todo, las cosas cada una por su carril, seguiremos trabajando con la presidencia municipal, porque estamos apoyando a los ciudadanos como no lo ha hecho ningún gobierno, en términos de salud, agua potable y alcantarillado”.





Local Exige Maru Campos a Fiscalía cerrar la investigación

Local Aplican extinción de dominio en bienes del ex gobernador

Noroeste Se pronuncia STIRTT por caso de periodista Brenda Chacón