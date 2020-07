Denuncia Julián LeBarón arribo de barzonistas al rancho La Mojina

El activista Julián LeBarón denunció que integrantes del Barzón arribaron hasta el rancho La Mojina, donde con ayuda de maquinaria pesada cavaron una zanja para negarles el acceso a la propiedad, y que hasta el momento ninguna autoridad ha atendido el reporte.

El entrevistado manifestó que desconoce el motivo especifico del porqué lo hacen, pero destacó que el gobernador Javier Corral "se ha puesto del lado de los barzonistas", argumentando que desde la mañana comenzaron a realizar el hoyo y que, a pesar de la insistencia con la presencia policiaca, no han sido escuchados.

“Nada más llegaron a estar jod$%#&?, no sabemos ni porque razón” agregó, al momento que detalló que a temprana hora pasaron unas 30 unidades de la Policía Estatal pero que ni siquiera se detuvieron en el lugar.

“Lo que nos han dicho los trabajadores del Ejido Constitución, es que lo que andan buscando es una ampliación del ejido, que básicamente es robarse el rancho” apuntó.

En este sentido, LeBarón resaltó que hasta el momento los miembros del Barzón han causado daños en las propiedades de la familia, en diferentes hechos, que ascienden a millones de pesos, y que a pesar de ello, las denuncias no avanzan en los tribunales.

“En su gabinete, el gobernador tiene al barzonista Martín Solís; además está el diputado Yako Rodríguez, y en los tribunales tenía a Lucha Castro entonces no hay tribunal que nos escuche, no hay documento que valga, no hay ningún tipo de legalidad” acusó.

Comentó que seguirán buscando que alguien los atienda, ya que “están cometiendo un delito en flagrancia y no hay autoridad que los detenga. Lo que necesitamos es otro gobernador, alguien que entienda la responsabilidad que es la seguridad, porque obviamente Javier Corral ha traicionado a nuestra comunidad y ha protegido a quienes nos agreden”, finalizó.





