Denuncia militante irregularidades en el padrón del PAN

El señor Manuel Calzadillas, denunció que no aparece en el padrón de militantes del Partido Acción Nacional, aún y cuando se afilió desde 1983 y ha refrendado su afiliación durante todos estos años.

Por lo anterior dijo, no le permitieron votar porque a pesar de sí estar en el padrón local, su nombre no se encuentra en el listado de militantes a nivel nacional, por lo que dijo, no entiende el motivo por el cual su nombre se encuentra entre los panistas de Chihuahua pero no a nivel nacional.

Aseguró que son varios los aspirantes del PAN a diversos cargos que le han solicitado su firma de apoyo, pero lamentó que este tipo de irregularidades le impidan votar y apoyar a los perfiles panistas que considera más aptos.

Agregó que varios aspirantes están basándose en los listados de militantes antiguos para conseguir las firmas de apoyo, pero resulta que el padrón oficial es otro distinto.

