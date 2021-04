Denuncian a CUM por no regresar pago de pavimentación sin efectuarse

Pablo Corral Jurado, vecino de la colonia Insurgentes en la capital del estado, informó que tiene más de un año solicitando a las autoridades del Consejo de Urbanización Municipal, la devolución de un pago por un monto de 15 mil pesos por un servicio de pavimentación que no se ha llevado a cabo en la calle donde vive.

Manifestó que la liquidación de este servicio la realizó desde el pasado 16 de febrero del año 2018, sin que hasta la fecha las autoridades del CUM hayan realizado alguna obra en el sector donde vive el quejoso.

Indicó que pese a que él realizó el pago hace ya tres años, el resto de los vecinos no han liquidado su deuda correspondiente, razón por la cual se han retrasado las obras de pavimentación de la calle Estudiantes, de la colonia ya mencionada.

Señaló que ha acudido a las instalaciones del Centro de Urbanización a solicitar la devolución de su dinero, sin embargo estos le han pedido acudir en varias ocasiones sin que hasta el momento le den respuesta a su solicitud.

“Tenemos más de dos años batallando, los vecinos no aportan tuvimos varias juntas durante el transcurso de 15 años, yo no le veo el caso de que ya pagué. Soy el único que pagué y no hacen el trabajo, entonces dije: para qué tengo el dinero guardado allá, tengo otras necesidades y lo he ido a reclamar, pero me traen a puras vueltas” comentó Corral Jurado.

Dentro de las evidencias con las que cuenta Pablo Corral, están todos los recibos de pago, además del talón de liquidación, teniendo fecha del 16 de febrero del 2018 y número de folio 1221293, aludiendo que el promotor del CUM acudía dos veces por semana para realizar los cobros a los habitantes del domicilio mencionado.