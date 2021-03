Denuncian falta de control de precios para hospedarse en la Sierra Tarahumara

La Asociación Hotelera de la Sierra Tarahumara evidenció una falta de tarifa regulada de hospedaje en hostales y hoteles, lo que pone en desventaja y provoca una competencia desigual, según denunciaron.

Se destacó que la demanda varía acorde a la zona, pero se ha notado que actualmente en Creel ha aumentado la afluencia considerablemente y continúa creciendo, “lo que se debe a que no hay una regulación en las tarifas”.

“No hay autoridad que pueda tener un control y hay mucha deslealtad, entonces se está llenando Creel casi todos los fines de semana; se satura porque hay una guerra entre todas las tarifas que se manejan. En Creel se pueden encontrar habitaciones desde 200-300 pesos, entonces es imposible tener una competencia con este tipo de tarifas. Desconocemos los servicios que ofrecen”, expuso la asociación.

Se recalcó que no hay quien regule dicha situación y que esto ha provocado un choque fuertísimo entre la competencia para otros hoteles. “Está muy marcada la diferencia de movilidad, pero también se debe a que no hay un control”.

En este sentido, se evidenció que tanto del Estado como del Municipio no hay quién pueda estar regulando estos temas que están fuera de control, aseguraron.

Se explicó que todos los hoteles son independientes, entonces cada quien aplica la tarifa que desea. Se recordó que anteriormente se trabajaba por categorías, por la calidad, por los servicios ofrecidos, pero a la fecha no se regula.

Asimismo, reiteraron que en sí, la demanda en la Sierra Tarahumara es muy variable, porque en el caso de Guachochi le va bien con los eventos que tenían cada año, aunque ahorita todo está mermado. De igual manera ha bajado la afluencia en Ocampo, pero también en Madera, de acuerdo al reporte.

Precisamente para atraer mayor turismo es que se organizaban varios eventos, sobre todo de aventura; no obstante, con la nueva normalidad éstos han quedado pausados, y la gente está acudiendo a donde mejor le parezca.

En lo que respecta a Barrancas del Cobre, ha habido muchos “picos” en el tema de reservaciones, con días buenos y los no tan buenos, entonces no se ha podido equilibrar el tema del turismo, pues poca gente es la que llega hasta dicho punto. Las semanas que abarcan Navidad y Año Nuevo fueron buenas en términos generales, incluso algunos días más de enero, pero luego bajó de nuevo.

“Ahorita todos estamos tratando de sobrevivir con esta actividad económica que es el turismo, el sector más golpeado por la pandemia. Esto de las tarifas de regulación decayó mucho el tema de turismo en el estado, desde hace unos años: no hay reglamentos, no hay política pública, no hay nada en el tema de hotelería; no hay una aplicación de la ley entonces esa es una realidad con la que estamos todos tratando de sobrevivir y de ver cómo poder trabajar para que permee para todos, no sólo para unos cuantos”, se agregó.

Cabe mencionar que la Asociación Hotelera de la Sierra Tarahumara está integrada por 12 municipios de la región serrana.