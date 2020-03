Denuncian precarias condiciones de Hospital Regional de Gómez Farías

Trabajadores del Hospital Regional de Gómez Farías denunciaron las precarias condiciones en las que se encuentra las instalaciones, donde incluso se pasean ratas y cucarachas entre los artículos médicos que utilizan para atender a la población.

Uno de los trabajadores a través de las redes sociales público: "Las modernas (e higiénicas) instalaciones de este H. hospital de segundo nivel. Pase a atenderse" seguido de una serie de fotografías en las que se demuestran las condiciones en las que se encuentra el hospital de esa zona del estado.

Pese a que el Gobierno del Estado a anunciado inversión millonaria al tema hospitalario en el estado, estas instalaciones no han sido incluidas en los planes de remodelación o rehabilitación, lo que ha molestado a pacientes como a los propios trabajadores que califican de insalubre el lugar.

"Y el director Normativo? que hace por el hospital, y por sus residentes, tenemos autoridades que no nos escuchan y son puestas por el, no tenemos medicamentos no tenemos hemodialisis no tenemos cirugías, nos persiguen y amenaza la Directora por ser mujeres y querer apoyar el movimiento, el hospital esta lleno de basura, los residentes son valientes y espero no tengan represalias con ustedes o los hagan quitar sus publicaciones como ha sucedido con anterioridad ocultando y haciendo callar a los valientes" refiere parte de los participante.

