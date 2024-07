Denuncian usuarios del transporte irregularidades en los camiones Infonavit y Ruta 100

Una usuaria denunció a las rutas de camiones Infonavit y Ruta 100 por múltiples irregularidades que afectan tanto su vida laboral como su bolsillo, entre las cuales se encuentra el largo tiempo de espera entre las unidades y el mal trato de los operadores.

De acuerdo con la ciudadana, esta problemática comenzó a presentarse desde que llegó el “Vivebus” a la capital, debido a que dichas rutas fueron modificadas a pasar solo por la zona norte en un pequeño sector, que abarca desde la avenida Tecnológico hasta el periférico de la Juventud, a la altura de la Juan Escutia.

Las irregularidades ya eran notorias desde antes, pero según la usuaria se intensificaron el pasado 2023, cuando subió la tarifa del transporte a 12 pesos, cuando los operadores de las unidades comenzaron a dar mal trato a las personas que tienen la tarjeta preferencial.

A esto se le añade el hecho de que al ser pocos los camiones de estas rutas, la espera puede alargarse de 20 minutos a más de una hora e incluso, señaló la mujer que los fines de semana puede que no pase ninguna de las rutas.

Así como esta usuaria, más personas que hacen uso de estos camiones han tratado de poner el reporte con los concesionarios, quienes supuestamente, responden con mentiras e itinerarios que no son reales.

Esta situación ya comenzó a afectar a los usuarios, debido a que aquellos que en sus trabajos tienen un checador de entrada suelen tener retrasos por el largo tiempo en que esperan el camión.

Además, para la usuaria también resulta un fuerte golpe a su bolsillo, pues al no tener tarjeta preferencial debe pagar los 12 pesos en el camión que la saque de su colonia y luego otro que la lleve a su trabajo, al igual que de regreso a su domicilio, gastando 48 pesos al día.

De esta forma, a la semana llega a pagar hasta 288 pesos y más de mil pesos tan solo en transporte público, sumando también los días en que no pasa el camión y debe de tomar un carro de sitio para llegar a su destino, resulta un gran gasto para ella y muchos otros usuarios.

Estas irregularidades han tratado de hablarlas con los concesionarios, en busca de que a los camiones de la Ruta 100 e Infonavit se les modifique sus recorridos y que puedan llegar hasta el centro para solo tener que tomar un camión.

“Hacen un recorrido muy corto y aun así nos cobras los 12 pesos, y nos dicen que no quieren modificar los recorridos porque no llevan gente, pues claro que no, tardan mucho en pasar y nos tratan mal, claro que buscamos otros medios para ir a nuestros destinos”, expresó la usuaria.

No obstante, la situación no ha mejorado, por lo que decidió que además de enviar un escrito más con sus solicitudes y las de otros usuarios, también está pensando en cambiar de ruta, aunque se le complique más llegar a ella, debido a que no quiere tener más problemáticas en su trabajo.

“El acceso a los camiones es un derecho de los mexicanos y con estas irregularidades nos están negando ese derecho, y los perjudicados solo somos nosotros”, sentenció la mujer.

De esta forma, la usuaria del transporte público indicó que llevará el escrito con personas de mayor autoridad dentro del Estado y de no ser respondido llevará otro el siguiente mes, dejando así un antecedente de su queja.

Asimismo, invitó a otros usuarios de esta y otras rutas que tengan alguna inconformidad con los camiones urbanos a hacer escuchar su voz, debido a que son ellos quienes tienen que pagar por un servicio que no se les es brindado como debería ser.