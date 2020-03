Denuncian vecinos abusos de lideresa en fraccionamiento de Pensiones

TARDIA EN SOLUCION YA GENERA PROBLEMAS

Mientras unos hacen mejoras como mantener vigilancia, limpiar calles y crear armonía vecinal para ganarse las casas, otros deben preocuparse por ver qué comen, sufriendo los cortes de luz, agua y drenaje, además de denunciar abusos por parte de la lideresa en fraccionamiento de Pensiones Civiles, así los vecinos de las cuadras invadidas por paracaidistas donde actualmente existen dos frentes pugnando por quedarse con las casas.





Sin duda la invasión a este fraccionamiento ha dado mucho de qué hablar, en varias ocasiones las autoridades estatales acudieron a casas de ese fraccionamiento para desalojar a varias familias que habían llegado como paracaidistas habilitando las viviendas para habitarlas incluso por las presiones ya al menos diez familias se han ido.

Luego de una serie de movilizaciones y diálogos con autoridades de Gobierno del Estado, se les dejó permanecer en las viviendas, donde tras hacer reuniones de vecinos y cooperarse lograron hacer llegar el agua y luz a las viviendas, incluso cuentan ya con un documento presentado ante los propietarios de esta zona habitacional donde inicialmente darían 20 mil pesos y otros pagos si se llegara a aceptar vendérselas.

Hoy día existe una gran división en las 280 familias que poco a poco han llegado a apoderarse de las viviendas, unos de sorpresa, otros dialogando con los líderes de los vecinos, si bien son ciertos los arreglos y acuerdos que se han generado en la zona habitacional, han sido mediante asambleas de vecinos los que más sufren son los que menos tienen.

“LOS QUE MENOS TIENEN, DICEN”

Acudiendo a llamadas de vecinos que deseaban hacer su denuncia pública platicamos con Martín Rodríguez, Elizabeth Arellano y Daniela Fierro, quienes arribaron a las viviendas con sus familias para intentar, como todos, lograr una casa para sus hijos; señalan que inicialmente se acercaron a las reuniones como todos, pero poco a poco se les fue pidiendo mucho dinero y su condición económica no les permite estar al día.





Denunciaron cómo una de las lideresas de nombre Carmen Domínguez les ha cobrado, por ejemplo, 707 pesos a cada vecino para colocar la luz, aunque robada pero necesaria, una de las cosas que más les pega a ellos, ya que su estatus económico es muy bajo, además cada tres meses deben de pagar la cuota del licenciado de mil 80 pesos por la defensa si hay problemas.

Esto ha llevado a que los volteen a ver feo y que incluso además de acudir en bola a sacar a la gente por que según ellos esas casas estaban apartadas, han cortado los servicios de luz, agua y hasta drenaje para presionarlos sin pensar que tienen hijos pequeños y los servicios son muy necesarios, “nosotros estaremos aquí hasta que podamos –señalan-, pero no dejaremos que abusen de nosotros nomás por no tener dinero, imagínese qué hacen con ese dinero si son 280 familias y cada quien da mil pesos cada tres meses, señalaron los entrevistados”.

“LOS QUE TIENEN MEJORES POSIBILIDADES”

Por otra parte, Mari Rodríguez, quien habita la primera etapa a donde llegaron los primeros invasores, señala que existen en la zona al menos 280 familias que luchan por quedarse con las viviendas no regaladas, pero sí mediante un convenio de pago, “somos más los que luchamos por que exista una buena convivencia libre de problemas y delitos y no estamos de acuerdo con quien no se alinea a las reglas que se han puesto por todos en las asambleas”.





La entrevistada dijo que el año pasado le hicieron llegar al director de Pensiones Civiles del Estado una propuesta como acuerdo de todos los vecinos en la que le manifestaban que lejos de querer adueñarse de las casas están dispuestos a dar un enganche de entre 15 y 20 mil pesos de inicio.

Y según el avalúo por vivienda, pues o todas están en la misma condición dar una mensualidad de 2 mil pesos hasta cubrir el total del costo, así mismo en la propuesta se comprometían a que si fallaban en al menos tres pagos se les retirara la casa bajo firma ante notario público.

La señora Domínguez externó, apoyada de varios de sus vecinos, que además de este acuerdo se comprometieron a hacer las gestiones necesarias ellos mismos para la limpieza de los parques, mejorar el alumbrado público, reparar las fugas de agua, destapar los drenajes, manteniendo una buena convivencia vecinal, llegando a bajar incluso los índices de robos.





