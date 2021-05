Denuncian vecinos que no tienen red de agua potable

Vecinos del fraccionamiento Quinta San Carlo del Grupo Tres Estrellas en su cinco etapas se manifestaron debido a que no cuentan con línea directa a la red de agua potable, desde hace 20 días no cuentan con agua, además de que las viviendas tienen muchos desperfectos entre ellos no cuentan con castillos y las paredes están cuarteadas.

La constructora tiene tres razones sociales Mapper, Grupo Tres Estrellas y Constructiva desarrolló el fraccionamiento que se ubica al norte de la ciudad por la maquiladora Foxconn, donde no conectó la red de agua potable, por lo que empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento han perforado ya varios tramos pero no encuentran el tubo.

Los vecinos explicaron que cuando adquirieron las viviendas les prometieron que las 24 horas contarían con agua porque se contaba con una cisterna, por lo que no era necesario instalarles tinaco, porque en las emergencias la cisterna iba a funcionar, pero cuando se va la luz no tienen agua ni energía eléctrica.

Desde hace 20 días no tienen agua, quienes cuentan con tinaco han podido contar con agua, pero el resto no ha tenido acceso al agua, porque la cisterna los ha estado surtiendo de agua pero los flotadores no funcionan muy bien. La instalación de la cisterna es de mala calidad y cuando se bota deja de funcionar. Ahora requieren desembolsar una cantidad de 4 mil pesos para instalar el tinaco.

“Es injusto quedarnos sin agua”, señalaron algunos al exigir que la JMAS o la constructora les solucione el problema, porque la dependencia no recibió el fraccionamiento de la constructora.

Denunciaron que las viviendas de la quinta etapa, que son de las más nuevas, están todas cuarteadas por la parte de atrás en la parte alta.

Cada vivienda en promedio tiene un costo de entre 750 mil a 900 mil pesos si hay excedente de terreno para las de dos plantas, para la de una planta el costo oscila en más de 500 mil pesos. Precio de hace 4 años, cuando se empezaron a vender dichas viviendas.

Señalaron que varios han querido hacer modificaciones a su vivienda y se dieron cuenta de que no cuentan con castillos y en algunas tienen espigas por medio del block. Cuando reportan un desperfecto o una fisura van y le ponen estuco.

Las tuberías del baño tampoco servían, al repararla se dieron cuenta que estaban bien instaladas, en algunos casos hasta quemadas.

En las 5 etapas son alrededor de 507 viviendas, todas con problemas, por lo que los vecinos en próximos días interpondrán una denuncia contra el desarrollador.

