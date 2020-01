Deposita aeropuerto 90 mdp en garantía por deuda de predial

El Aeropuerto Internacional de Chihuahua General Roberto Fierro dejó un depósito en garantía por 90 millones de pesos, esto mientras se lleva a cabo un litigio con el Ayuntamiento, quien exige el pago del predial, el cual supera los 115 millones de pesos.

Lo anterior fue confirmado por el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, quien reiteró que el litigio en estos momentos está en un juzgado de distrito donde cada una de las partes está esgrimiendo lo que jurídicamente considera conveniente a su favor.

El funcionario municipal señaló que incluso ya hay algunas iniciativas por parte de diputados federales para tratar de clarificar legislativamente que los aeropuertos de todo el país tienen la obligación de pagar el impuesto del predial.

“La garantía que ellos hacen es como una forma de protegerse, para decir que ellos no están en actitud de no pagar, sino que no está claro qué es lo que procede, si en su momento es una sentencia a favor del Ayuntamiento vamos a ver los términos y detalles de los pagos”.

César Jáuregui Moreno dijo que la posición del Ayuntamiento es clara sobre cobrar el impuesto predial al aeropuerto, pero también a todos los negocios que operan en su interior, para que paguen al igual que todos los contribuyentes chihuahuenses.

“Hay que recordar que Aeropuertos y Servicios Auxiliares que era la dependencia encargada de los aeropuertos dejó de existir y hoy son concesionarios privados quienes manejan estos inmuebles”.

Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento destacó que la parte acusada sostiene la tesis de que la concesión no deja de ser un servicio público que está prestando y por eso no deben de pagar impuestos.

Por último, advirtió que el tema podría ser complicado y resolverse a largo plazo ya que seguramente será necesaria la intervención de segundas instancias hasta que se resuelva quién tiene la razón.

