Desalojan por desacato 151 negocios y clausuran 11 el fin de semana

Supermercados, cadenas nacionales y bancos fueron los principales establecimientos que no acataron las medidas de restricción que instauró el gobierno del estado, y en cambio decidieron operar durante el fin de semana, según lograron detectar los elementos que participan en las denominadas Células Covid.

Del 6 al 8 de noviembre, personal de Gobernación, Coespris y Comisión Estatal de Seguridad llevaron a cabo la revisión de 392 negocios en la entidad, dentro de los cuales 151 fueron desalojados y 11 clausurados al estar operando a pesar de ser comercios no esenciales.





Foto: Adriana Saucedo | El Heraldo de Chihuahua





En los operativos, incluso encontraron a trabajadores laborando de forma clandestina, tal y como se registró en las instalaciones de S-Mart Los Nogales, donde se localizó a seis personas que se encontraban escondidas dentro de un cuarto de mantenimiento, donde se había colocado el letrero de precaución.

Como ésta y otras formas más fue que el pasado fin de semana, las empresas y supermercados decidieron continuar realizando algunas labores al interior de sus instalaciones, a puerta cerrada y obligando a varios de los empleados a asistir a trabajar o les amenazaban con el descuento de su pago quincenal.

Los diversos integrantes de la Célula Covid llevaron a cabo revisiones y operativos en el estado para detectar aquellos negocios que no acataron los acuerdos que impuso el estado, principalmente de establecimientos que no deberían haber operado en este fin de semana que se acordó un cierre total.

Entre los negocios que fueron clausurados fueron algunos como Bloquera “Victoria”, Banco Azteca/Elektra Tecnológico, Banco Azteca/Elektra Juárez, Banco Azteca Milenio, Alsuper Juventud, Elektra Aldama, quienes recibieron una clausura por no haber respetado los acuerdos emitidos por el estado.

En algunos de los 151 negocios donde se desalojó a trabajadores del interior, fueron: S-Mart Sendero, Woolworth, Plaza Sendero, Alsuper Nogales, Walmart Cordilleras, Sam’s Homero, Cedis Walmart, Sanborns, Best Buy y Alsuper Tres Vías, según la última información emitida por la Dirección de Gobernación.

Según los reportes que recibieron estos trabajadores, algunos comercios decidieron seguir operando de forma ordinaria, a pesar de que se solicitó el cierre durante el fin de semana, mientras que otros más pidieron a los trabajadores asistir a trabajar de forma “clandestina”, a puerta cerrada.

Estos operativos seguirán de forma permanente en el estado, en apego a las restricciones que ha marcado el gobierno del estado, donde se fijaron horarios de operación a negocios hasta las 19 horas y sin apertura los fines de semana, así como la restricción de ventas de alcohol de jueves a lunes.

Por otra parte, del 23 de octubre al 8 de noviembre personal de Gobernación ha llevado a cabo mil 986 revisiones en el estado, lo que ha dejado un total de 43 clausuras y por lo menos 912 desalojos de negocios que han sido considerados como no esenciales para operar, como zapaterías, boutiques, gimnasios, entre otros más.

CENTROS LABORALES

En cuanto a los centros laborales, el jefe de la Dirección de Inspección del Trabajo Marco Antonio Gaytán detalló que fueron 90 los establecimientos exhortados al cierre.

A partir del jueves 5 de noviembre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social intensificó el operativo de supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en el acuerdo 127/2020

Desde finales de marzo a la fecha se han realizado 4 mil 602 visitas de vigilancia a 3 mil 137 centros de trabajo, en beneficio de más de 372 mil trabajadores y trabajadoras quienes ahí laboran.

En su participación en las células mixtas Covid se realizaron los recorridos de vigilancia y supervisión en las regiones de Chihuahua, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Jiménez, Parral, Camargo, Madera, Ojinaga, Meoqui, Saucillo y Cuauhtémoc.

Con el regreso al color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico, se han visitado 428 empresas, de las cuales 261 (61%) accedieron a la suspensión de sus actividades por tratarse de actividades consideradas como no esenciales; 5 (1%) se encontraban cerradas y 8 (2%) se rehusaron a la inspección o suspensión.

Además, en 154 establecimientos (36%) se revisaron las medidas sanitarias por ser actividades permitidas por el esquema de semaforización, de las cuales en la primera visita se confirmó que el 94% cumple con las normas indicadas por las autoridades de Salud.

Los establecimientos que no acaten el exhorto a la suspensión podrán ser acreedores de sanciones económicas que pueden ir de los 20 mil a los 500 mil pesos. Hasta el momento, 38 centros de trabajo se encuentran dentro de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento a la normativa.





Listado de reporte de Gobernación:

-Banco Azteca SA Giro: Institución de Banca Múltiple Licencia o permiso: N/A Motivo: Desacato al acuerdo 127/2020 Resultado: Acta-Desalojo y cierre del establecimiento.

-Banco Azteca SA Giro: Institución de Banca Múltiple Licencia o permiso: N/A Motivo: No presenta dictamen de Protección Civil Resultado: Acta Protección Civil 3.

-Plástico Gigante de México SA de CV Giro: Maquiladora Licencia o permiso: N/A Motivo: Funcionar en desacato 127/2020 Resultado: Acta-Desalojo y cierre del establecimiento.

-Alsuper Juventud Giro: licorería en tienda de autoservicio. Motivo: No respetar acuerdo 127/2020, más de 1 hora para negarse a abrir, no dar facilidades, intransigencia, poner en riesgo la seguridad e integridad públicas.

-Banco Azteca (avenida Juan Aldama y calle Cuarta) Giro: N/A Motivo: No respetar acuerdo 120/2020. 127/2020 poner en riesgo la seguridad y salud. Además de hacer caso omiso a las indicaciones dadas.

-S-Mart Los Nogales Giro: Licorería en tienda de autoservicio

Actas levantadas por otra Dependencia:

-Ave. De las industrias No. 16727, acta de la STPS de desalojo de puesto de carnitas.

-Sam's, Homero No. 200, desalojo y acta por STPS.

-Walmart, periférico De la Juventud y Luis Donaldo Colosio No. 6101, acta por la STPS, desalojo

-Alsuper Juventud, periférico De la Juventud No. 9707, STPS No. 8885/2020 5- Acta No. E885/2020 Acta por parte de la STPS

-Pollos Sonorita (prolongación Teófilo Borunda) Giro: puesto ambulante. Motivo: no respetar acuerdo 120, 127/2020 clausura

-Víctor Antonio Márquez Pérez Giro: casa habitación. Licencia o permiso: N/A Motivo: Fiesta ruidosa Resultado: Acta

-Se desalojan alrededor de 150 personas en campos de beisbol, Av. Equus. Presunta reunión de tianguistas.

-Se atiende queja por parte de Protección Civil en Sanborns Fashion Mall, encontrando 7 personas en el establecimiento y se procede al desalojo.

-Se sorprende personal laborando en Best Buy Fashion Mall, se procede al desalojo de 6 personas.

Se atiende queja en Alsuper Tres Vías por parte de la DSPM, se encuentra a 10 personas laborando en el establecimiento y se procede al desalojo.

-Se levanta acta en S-Mart Los Nogales por poner en riesgo la seguridad de los empleados. Tenían a 6 personas escondidas dentro de un cuarto de mantenimiento, el cual tenía un letrero de precaución por riesgo de electricidad.

