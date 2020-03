Desalojan a 30 ambulantes ante contingencia

Alrededor de 30 tianguistas del primer cuadro de la ciudad fueron desalojados ayer por inspectores del Municipio, ante la contingencia del Covid-19.

Los inspectores informaron a los dueños de los puestos que se trata de una medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus, por lo que no podrán instalarse hasta dentro de dos semanas, pero dicho lapso podría extenderse si las autoridades del Sector Salud así lo requieren.

Algunos de los vendedores manifestaron su descontento ante esta medida tomada por el Municipio, ya que ellos viven de lo que venden al día, sin embargo, y pese a la afectación económica, los inspectores municipales retirarán a aquellos tianguistas que no acaten la medida.

Los locatarios manifestaron que no están de acuerdo con dicha medida, pues ellos no tienen un respaldo que los apoye en los próximos días, no tendrán un sueldo, y por ende no contarán con recursos económicos.

Algunos señalaron que entienden la contingencia, pero les parece una medida que afecta a la economía de Chihuahua, y ellos son la primera muestra de esto, pues no tendrán la oportunidad de intentar vender.

Otros dijeron que están de acuerdo porque cuentan con un “colchón” para un par de semanas, pero también añadieron que si la contingencia supera los 14 días que se han señalado, entonces sí estarán en un problema.

De cualquier manera señalaron los inspectores, se trata de una medida que el Municipio tomó ante la contingencia del virus.

