Desaparición de mujeres, problemática desde hace 20 años

Norma Ledezma Ortega, fundadora y coordinadora de la Fundación Justicia Para Nuestras Hijas, declaró que es una situación lamentable la desaparición de 45 mujeres en el estado, y aunado a esto hasta el momento se cuenta con un total de 4 mil personas con reporte de ausencia, posicionando al estado en los primeros lugares en delitos como secuestro, homicidios y feminicidios.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Manifestó que la Fiscalía del Estado no está a la par de la demanda y atención que requiere la desaparición de personas, en especial las del género femenino, que viene presentándose esta problemática por más de 20 años.





Archivo El Heraldo de Chihuahua





Agregó que en la actualidad existen múltiples motivos por los que se da lo antes señalado, ya que no hay una edad específica en cuanto a la ausencia de las mujeres, considerando esto una situación rebasada para las autoridades estatales, declarando que no han mostrado interés alguno por erradicar esta situación.

“Son múltiples los factores por los que se están desapareciendo las mujeres y no hay una postura clara por parte del gobierno para poder determinar y atender, no sólo la búsqueda de las personas, sino la prevención para que esto no siga sucediendo”, expresó Ledezma Ortega.

Te puede interesar:

Local Investigan a enfermero por agresiones a abuelita

Local Han desalojado más de 700 establecimientos por no cumplir normas

Local Pide IEE a candidatos respetar lineamientos sanitarios