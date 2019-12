Desarrollan estudiantes e investigadores prototipo de nano satélite

Estudiantes e investigadores de la Facultad de Ingeniería se sumaron a la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla para desarrollar un nano satélite que se utiliza ya en el espacio para agilizar el envío de diversa información, cuando el aparato esté rotando sobre la tierra, así como mejorar su posición durante su recorrido.

Se trata de un dispositivo de vigilancia espacial y es el primero en su tipo; fue avalado en todo momento por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y por la Agencia Espacial Mexicana.

El satélite AztechSAT 1 fue lanzado recientemente al espacio por la NASA, donde se espera que los beneficios para el sector de investigación y su potencial sea detonar la industria espacial mexicana y crear cientos de compañías con miles de trabajos en el país.

La coordinación del proyecto dentro de la FING está a cargo del doctor Hermes Moreno Álvarez, quien explicó que es el primer nano satélite o CubeSat mexicano denominado AzTechSat-1 (Az por Azteca, Tech por Tecnología y Sat por Satélite y 1 por ser la primera versión), y se construyó en esencia como un cubo de 10 centímetros.

Especificó que su misión consiste en comunicarse con la constelación Globalstar para que participe de las transmisiones de señal en las telecomunicaciones terrestres.

Asimismo, “el CubeSat tiene otra forma de enviar datos, a través de frecuencias conocidas como amateur que pueden usar las universidades, hacia la estación terrena de la UPAEP. Vamos a estar a la espera de que salga del horizonte. La vista que tendríamos del satélite va a tardar cinco minutos aproximadamente. Entra en el horizonte, giramos la antena y lo perdemos en cinco minutos, en ese lapso capturamos los datos que esté enviando el satélite”.

Recordó que, tras un cabildeo de casi tres años, la NASA adquirió el compromiso de colocar el nano satélite, de construcción hasta ahora totalmente financiada por la UPAEP, en uno de sus espacios reservados en el contenedor del lanzador que suministra a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), lo que llevará acompañamiento especial de la AEM como parte de sus propios retos y acuerdos con la NASA.

“La AEM ha formado mucho capital humano en el país en sus cuatro años de plena operación, y desde el principio de la administración expresó públicamente su mejor disposición de apoyar iniciativas como estas, a nosotros nos ha brindado un invaluable apoyo y articulación con NASA para el proyecto AztechSAT 1”, insistió.

Además, lo que distinguirá esta misión es que este nano satélite salió al espacio y llegará a la ISS para que esta lo libere en órbita baja a unos 400 kilómetros.

Una vuelta en 90 minutos

El nano satélite que construirán, hará una vuelta a la Tierra en 90 minutos porque saldrá de orbita a siete kilómetros por segundo, mientras que su vida útil en el espacio será de tres a seis meses.

“Todo objeto que se lanza al espacio agarra su órbita pero va cayendo. También por el campo magnético, cuando uno suelta un objeto, el mismo campo lo trata de jalar; da vueltas un tiempo pero cae a la atmósfera y con el choque térmico se desintegra, es así como se desintegrará por el acceso a la atmósfera”, dijo

Desarrollo tecnológico

Para la construcción de este nano satélite participaron alrededor de 35 estudiantes de Ingeniería Aeroespacial, así como otras disciplinas de electrónica, mecatrónica, ingenieros en sistemas, entre otras, coordinados por un grupo de 12 profesores que encabezó el doctor Vargas Martínez de la UPAEP.

Comentó que una vez que fue fabricado el nano satélite, la NASA se encargó de evaluar en el proyecto aspectos como la vibración, el análisis térmico, funcionalidad de la misión, es decir, que el satélite transmita datos correctamente, así como radiación y resistencia a temperaturas de 180 grados Celsius y menos 80 grados Celsius.

“Fue sometido a pruebas de radiación en una cámara que simula las condiciones espaciales; ahí aumentan la temperatura, o bien la bajan, para verificar que el sistema tiene que estar funcionando. Estas pruebas estuvieron llevándose a cabo en cada momento por la NASA a fin de que nuestro nano satélite cumpliera con los protocolos. Con esos dos aspectos apoyará igualmente la NASA, con las pruebas y con la entrega para el lanzamiento”, refiere el doctor Vargas.

En cuanto a los compontes del satélite AztechSAT 1, está conformado por celdas solares y su estructura externa será de aluminio de grado espacial. Contiene 5 módulos, uno de potencia, la computadora abordo, el módulo de comunicaciones en UHF y VHF, el módulo de la misión que es la comunicación con Globalstar, así como el módulo de sensores.

Hermes Moreno destacó que en un alto porcentaje, incluso de componentes, el satélite fue orgullosamente construido en el país por sus estudiantes,

“El trabajo fuerte se concentra en el diseño de la comunicación con Globalstar, esa es la parte medular del proyecto, eso implica un desarrollo completo. Digamos que no es un reto científico porque no es algo nuevo, pero sí es un reto tecnológico lograr que el satélite se comunique con Globalstar, porque no hay otro satélite que lo haya hecho, eso es lo que haremos”, sostuvo.

“La experiencia que tuvieron los muchachos, es que ellos pudieron ver perfectamente la aplicación de los conocimientos que se dan, como en mecánica orbital, o ingeniería satelital y, directamente, en un proyecto de alta relevancia, al tal grado que fuimos felicitados por NASA, y por la Agencia Espacial Mexicana. Hoy eso es realmente un orgullo para nosotros como profesores y los estudiantes”, finalizó.





