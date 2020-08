Desarrollan foro “Jóvenes, derecho a la participación política”

Esta tarde se llevó a cabo el foro “Jóvenes, derecho a la participación política”, por parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Chihuahua, con la participación de Ana Lucía Baduy, Amín Anchondo, Mónica Meléndez y Karen Mora.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“No es sencillo ser joven y estar dentro de la política. Es muy difícil que los adultos te tomen en serio cuando opinas, hacer valer tu punto de vista es complicado, pero somos nosotros quienes debemos darnos a respetar”, indicó Karen Mora.

Durante el foro, los jóvenes políticos dieron una serie de consejos al sector de la población que comienza a interesarse en la política de la entidad, el país y el mundo. Entre las ideas compartidas fueron ser solidarios, representar a la población y no “casarse” con un partido, defender lo que son y lo que quieren ser, y no permitir que se les limite por la edad, una dificultad a la que se han encontrado.





Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua





Mónica Meléndez, durante su participación, expresó que en sus inicios como empresaria sentía una discriminación por ser joven, lo que la motivó a iniciar un camino en la política para aportar ideas frescas necesarias para la juventud de Chihuahua.

“Por naturaleza somos disruptivos y el reto es hacia donde direccionar esa virtud. México es un país de jóvenes, tenemos un gran potencial y tenemos que estar abonando en temas. Si no aprendemos a tomar decisiones, alguien más las va a tomar, o nos involucramos en tomarlas o nos conformamos y no nos quejemos de quienes las tomará. Es un tema de justicia el que existan jóvenes líderes en México, y no solamente por ser jóvenes merecemos tener voz, también es una responsabilidad que va abonado a ese derecho”, explicó Mónica.





Delicias Evitan manifestantes desalojo de caseta

Local Se lleva segunda etapa del foro "Diálogos por Chihuahua"

Local Limpian camellón central de la Tecnológico