Descarta Marcelo Ebrard cerrar frontera a Estados Unidos

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que México vaya a cerrarle la frontera a los estadounidenses, para cruces no esenciales, como se aplica a los mexicanos que pretenden cruzar a lado norteamericano, con la justificación de evitar mayor propagación del Covid-19.

Dijo que si se tomara una decisión de ese tipo en contra de la gente de Estados Unidos, se afectarían gravemente las actividades económicas.

Sin embargo, en Ciudad Juárez sí hay una afectación para los miles de comerciantes que adquieren sus mercancías en El Paso, Texas, y luego las revenden en las colonias, porque ya no tienen esos ingresos, aparte de que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos reporta una disminución de sus entradas de aproximadamente 60 millones de pesos en lo que va del periodo del 21 de marzo a la fecha.

“México no va a optar por un cierre imperativo porque eso tendría muchísimas consecuencias y hemos seguido la misma disposición para el caso de la frontera”, señaló ayer Marcelo Ebrard.

“¿Un cierre imperativo, qué quiere decir?”, le preguntó una reportera al funcionario federal acerca del tema, durante la conferencia mañanera celebrada ayer en Palacio Nacional.

“Pues no puedes entrar, porque eso paraliza la actividad en la frontera y probablemente el daño que haríamos, imagínense, ya cuántos meses llevamos, podría ser enorme”, enfatizó.

Ebrard agregó que “sí se hacen recomendaciones, sí se mantiene la orientación de que todas las actividades que no sean esenciales no se lleven a cabo, pero no estamos previendo un cierre total de actividades, porque el impacto podría ser muy grave”.

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador declinó contestar dicha pregunta y conminó al titular de la SRE a que lo hiciera.

En las últimas semanas, tanto el alcalde del municipio de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, como legisladores locales y federales, se han sumado a la exigencia de que el gobierno mexicano impida el cruce desde Estados Unidos, a residentes o ciudadanos, si no son esenciales.

A la petición hecha por parte del alcalde Armando Cabada Alvídrez, se sumó primero el Congreso del Estado de Chihuahua, el pasado 20 de octubre, tras una iniciativa del diputado del PVEM, Alejandro Gloria González, quien se pronunció por el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos. Los legisladores locales de todas las fracciones votaron por unanimidad a favor.

Esta semana, senador Gustavo Madero y los diputados federales Patricia Terrazas, Ángeles Gutiérrez, Mario Mata y Miguel Riggs, coincidieron en la urgencia de que el gobierno Federal actúe de manera pronta y efectiva para impedir que desde lado norteamericano se continúe cruzando a este país sin restricción.

Consideraron necesaria esta medida toda vez que El Paso, Texas, es una de las ciudades con más número de contagios de los Estados Unidos.

En tanto, esta medida no se consiga, los legisladores se pronunciaron por la instalación de retenes sanitarios, que ayuden a disminuir riesgos del ingreso de personas que pudieran ser portadoras del virus, y a la vez para desalentar la movilidad.

60 MILLONES DE PESOS MENOS

Debido a las restricciones a los viajes no esenciales a Estados Unidos han ocasionado una disminución de ingresos de aproximadamente 60 millones de pesos en lo que va del periodo del 21 de marzo a la fecha, informó el presidente del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Sergio Madero Villanueva.

Aseguró que esta disminución de los ingresos propios por concepto de pago de peaje en los diferentes cruces internacionales que administra el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, no afecta la liquidez por lo que está garantizada.

Agregó que las finanzas del Fideicomiso son bastantes saludables, es decir, no han tenido problemas para cumplir con sus obligaciones, ya que tienen garantizadas a través de la línea de crédito los recursos suficientes para hacer frentes todas las obras que está a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

Desde que inició la pandemia del coronavirus bajó la afluencia de usuarios en los diferentes cruces internacionales de esta ciudad fronteriza como es el puente Paso del Norte, Puente de Zaragoza y el de Tornillo-Guadalupe, lo que reflejó la disminución de recursos al Fideicomiso.

Tan solo de abril a junio del presente año disminuyó un 33 por ciento en comparación al mismo periodo del año pasado, lo que representa una disminución de 28.5millones de pesos.

De acuerdo con el titular del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, el pago para el cruce por la línea exprés es el principal recurso que bajó considerablemente en un 64 por ciento.

En abril de 2019 la recaudación fue de 31 millones de pesos, mientras que en abril de 2020 fue tan solo de 15.6 millones de pesos lo que representa un 48 por ciento.

En mayo de 2019 se recaudaron 32.9 millones de pesos y en el mismo mes de este año fue de 19.8 millones de pesos, lo que significa un 36 por ciento.

En junio la recaudación de 2019 fue de 24.5 millones de pesos, mientras que en junio de este año fue de 20.5 millones de pesos, 12 por ciento menos.

Madero Villanueva expuso con anterioridad que en el transporte de carga se vio un incremento en el mes de junio en un 4 por ciento arriba de lo que recaudaron en el mes de junio de 2019.

