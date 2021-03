En desacuerdo Brenda Ríos por alianza federal Morena-PT-PVEM

“Yo no voy a ser parte de eso…aquí se van a manejar otras cosas”, indicó Brenda Ríos, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura, ante la alianza para diputaciones federales entre Morena-Partido del Trabajo y el Verde.

Luego de que se diera a conocer la alianza Morena-Partido Verde- Partido del Trabajo, con los candidatos Fernando Tiscareño y Maite Vargas a las diputaciones federales de los distritos octavo y dos, respectivamente, la candidata al gubernatura por el PVEM indicó estar en desacuerdo con la decisión.

“Hay que ser coherentes, eso es lo que le falta a la política”, expresó Ríos, quien señaló que no permitirá que la imagen de la campaña y del partido en la entidad se manche, en orden al compromiso que adquirió con la militancia y los candidatos locales.

Indicó que estará en pláticas con la dirigencia nacional del partido Verde para evaluar la decisión que fue tomada sin previo aviso ni consulta. Por su parte, Manuel Barrera, delegado nacional en Chihuahua, indicó que respetará y apoyará el posicionamiento de la candidata a la gubernatura.

Brenda explicó que los candidatos del Verde a las diputaciones locales, alcaldías, regidurías y sindicaturas no van de acuerdo con las políticas de Morena y con las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todo lo que es concerniente a la gubernatura solo se pintará de verde, agregó, sin contaminarse con otros partidos. Indicó que el PVEM en Chihuahua quiere demostrar ser una opción verdadera, con ideales firmes, a diferencia de otras personas que cambian de partido según les convenga.

“Soy una mujer de convicciones y no me interesa tener nada que ver con otras personas que no tiene convicciones ni los pantalones para defender a los chihuahuenses. Los que van a la cámara de diputados y van a cumplir órdenes del presidente.