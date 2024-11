Desde agosto se inundó su casa y constructora no ha cumplido la totalidad de las reparaciones

El señor Gilberto Chairez Mendoza señaló que después de más de dos meses de haber sufrido afectaciones en su vivienda por las lluvias del mes de agosto, la constructora Maper no ha autorizado la compra de una puerta metálica que sufrió daños por la inundación en su vivienda, y que ha recibido malos tratos cuando solicita que se haga la instalación.

El motivo de la queja es porque la barda posterior de la vivienda que se encuentra en la calle Teatro Alcázar de la colonia Quinta San Carlos, le fue entregada con deficiencias de construcción, como falta de cimientos, sin casquillos y con varillas muy delgadas, por lo que al presentarse una lluvia torrencial el pasado mes de agosto de 2024, la barda colapsó y se inundó su casa, lo que causó múltiples daños en su patrimonio.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“En agosto tuve un problema, porque se cayó la barda de mi casa, atrás hay un terreno baldío, el 30 de agosto se inunda la casa, con 80 centímetros, aproximadamente. Los vecinos me empezaron a ayudar con la limpieza, sacar muebles y todo lo que se dañó, y unos días después, vuelve a llover, y se vuelve a meter el agua. Metí demanda a la constructora, en un principio empezó a responder bien, se llevó el escombro, levantó la barda, me cambió el boiler, el fregadero del patio. Con la segunda inundación, la puerta de la cocina, como es metálica, se dobló y quedó inservible. Se selló con poliuretano, y ya no se puede usar”, compartió el propietario de la vivienda.

En ese sentido, comentó que por parte de la constructora de nombre Maper, ha recibido largas a la solicitud de reposición de la puerta de la cocina.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“En la constructora se olvidaron de mí, les insisto con la puerta, supuestamente me iban a pintar la casa, hay unas rajaduras en los muros del patio y en la parte delantera por efectos del agua. La puerta tiene un valor aproximado de 2 mil pesos, más el servicio del cerrajero. Las afectaciones de las cuarteaduras, se tiene que cotizar la instalación de una malla o soporte, porque es construcción de block, más el servicio del albañil”, mencionó.

Así mismo, comentó que le han recomendado que dentro de la demanda incluya el daño por pérdida de electrodomésticos, como refrigerador, horno de microondas, calentones, otros muebles; además de cobijas, ropa, cobertores; artículos electrónicos; y otros objetos que resultaron con daños.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Pero yo lo único que les pido de buena manera, es que me cambien la puerta. De hecho, el lunes los contacté, y me respondieron de muy mala manera, me dijeron que no se ha autorizado la compra de la puerta y que ellos me avisan cuándo. Se portaron muy groseros, como pidiendo que no les dé lata”, agregó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para finalizar, expresó su molestia por el incumplimiento por parte de la constructora, lo que argumentó, que ha deteriorado su dinámica en casa, por no tener acceso al patio por la puerta de la cocina, y por el resto de objetos que perdió en la inundación.

“Si no nos pone la puerta la constructora Maper, no hay problema, pero sí quiero que la gente se dé cuenta de la clase de garantías que da esa constructora, porque la casa no me la regalaron, me está costando, porque la sigo pagando”, concluyó