Desde hace 6 meses pide ayuda para conseguir medicinas

El señor Jesús Carrillo Andazola denunció a El Heraldo que el Seguro Popular no le ha surtido por varios meses el medicamento que requiere su hermano para tratar su esquizofrenia, incluso ha llevado su queja a Derechos Humanos y le asignaron un abogado del Instituto Chihuahuense de la Salud, sin que hasta el momento reciba respuesta.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Su hermano Guillermo González Andazola tiene Seguro Popular y va a consulta cada tres meses al Hospital Siquiátrico, pero hace seis meses que no le dan las medicinas, pues dicen no tenerlas.

“Puse una queja en Derechos Humanos y me mandaron con el licenciado Sergio García, él fue conmigo al Instituto Chihuahuense de la Salud y me consiguió ahí las medicinas”, señaló Jesús Carrillo.

Asimismo, refirió que el licenciado García le indicó que si se presentaba otra vez el mismo problema fuera con él directamente, pero la última vez lo han traído en puras vueltas.

Su hermano Guillermo, que padece esquizofrenia paranoide, vive con él y su mamá. Debe tomar sus medicamentos diariamente, porque la falta de estos le produce alucinaciones, desvaría y se pone peligroso, en una.

“Ya nos ha hecho cosas cuando no anda bien, una vez nos prendió la casa, de repente les hace averías a los vecinos. Pero cuando anda bien está tranquilo, le ayuda a mi mamá, le trae los mandados”, comentó preocupado.

“Pero los de Derechos Humanos ya no me hicieron caso ni los del Ichisal. Tiene seis meses que no le dan las medicinas, teníamos unas que con esas amortiguamos un poco y otras que yo le conseguí, pero son muy caras y no tengo para comprárselas”.

La situación es desesperante para Jesús, pues los dos hermanos viven con su mamá, que es adulta mayor y no tener las medicinas que lo mantienen tranquilo les causa estrés.

“Ya no nos hacen caso, ya no les importa, lo dejan a uno que ande batallando como pueda. Y si tuviera para comprarlas no andaría pidiéndoles ayuda, a veces tengo que faltar al trabajo para ir a pedir las medicinas y no me hacen caso, el licenciado ya ni me contesta el teléfono”, lamentó.

Los medicamentos que requiere el hermano de Jesús Carrillo son Sinogan de 25 mg, la caja con 20 comprimidos cuesta 275 pesos y Risperidona de 2 mg, la caja con 20 tabletas cuesta hasta 562 pesos.