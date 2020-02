Desmienten filtración de lista de 54 jueces

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua recibió ayer los comprobantes de los correos de la comunicación que tuvo la excoordinadora de Comunicación Social Dora Villalobos con Karina Castañeda, quien se ostenta como asistente editorial de la revista del Tribunal Superior de la Ciudad de México.

Esto como parte de la evidencia que fue turnada a la Unidad Investigadora del Poder Judicial para determinar las fechas de la revista que presentó el consejero de la Judicatura Joaquín Sotelo Mesta, quien denunció que en el escrito se advierte que Dora Villalobos conocía y publicó la lista de jueces dos meses antes de que terminara el proceso legal.

En los escritos se muestra que durante tres días hablan sobre el intercambio del material que habría de publicarse en la polémica revista, siendo el 10 de septiembre de 2018, cuando se confirmó de recibido el escrito de Dora Villalobos, y habló de una corrección sobre el número de jueces, toda vez que de 56 sólo se eligieron a 54, ya que dos plazas habían quedado desiertas.

En los documentos que obran en la redacción de El Heraldo de Chihuahua se demuestra que el 17 de septiembre nuevamente Dora Villalobos, a través del correo difusionjudicatura@gmail.com, se contactó con los responsables de la revista al correo revista@tsjcdmx.gob.mx, en el que hablan de la entrega del trabajo, correcciones y otro contenido.

Según lo explicado por Joaquín Sotelo, la revista de circulación oficial en la Ciudad de México, en su contenido, explica que la fecha de impresión se realizó el mes de junio del 2018 donde se publican los resultados de la elección que iba a terminar el 20 de agosto del mismo año, por lo que decidió entregar la evidencia ante la unidad investigadora para seguir la investigación en torno a la supuesta manipulación para la elección de jueces.

En los correos que logró recuperar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se demuestra que Dora Villalobos mantuvo contacto del 10 al 17 de septiembre, en el que le pide cambios en el texto, poner fuentes, bibliografía y todo lo necesario para respaldar su información.

La evidencia, los correos y toda la información que fue proporcionada por la asistente editorial serán puestos a disposición para que la Unidad Investigadora resuelva sobre este caso, donde definirá en próximos días cuál de las dos versiones o fechas es la verdadera y poder aprovechar o desechar la evidencia presentada por Joaquín Sotelo.

El consejero de la Judicatura ha sido uno de los principales interesados en denunciar o tratar de evidenciar una supuesta manipulación de los resultados para la selección de 54 jueces del Poder Judicial, por lo cual mantiene denuncias ante la Fiscalía General del Estado y ante la unidad de investigación.

A la vez, los encargados de la revista, el pasado 10 de febrero, envió al presidente del Poder Judicial, Pablo Héctor González, para aclarar que las fechas escritas en el documento estaban erróneas, por lo cual ofrecieron una fe de erratas para aclarar los hechos y ofreció entregar los correos correspondientes de las fechas y otras evidencias.

Dora Villalobos, quien emitió un posicionamiento oficial, advirtió que el 11 de febrero acudió a declarar en calidad de testigo ante la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado, para hacer precisiones con respecto a la evidencia entregada por el Consejero de la Judicatura.

“En el año 2018 me invitó a escribir un artículo Pilar Jiménez, el día 10 de agosto envié la primera redacción del artículo al correo oficial, en el primer inscrito no decía la lista de jueces porque aún no terminaba el proceso, para el 10 de septiembre recibí respuesta y me informaron de la aprobación y el día 17 envié el artículo corregido porque ya había terminado el proceso”, comentó Dora Villalobos en su escrito.

Reiteró que el día 28 de noviembre de 2018 recibió el correo donde le pedían una dirección para enviar 10 ejemplares, lo cual se siguió con el número de guía “MN656352733MX”, llegando el paquete a mediados del mes de febrero de 2019.

Pese a la evidencia que actualmente se encuentra en revisión, el consejero Joaquín Mesta ya reiteró que no parará en la investigación sobre las presuntas irregularidades que hubo en el proceso, ya que asegura que hubo fraude en la elección de jueces como de magistrados durante 2018.

