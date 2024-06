Destaca Marco Bonilla el respeto a la propiedad privada en controversia por el Cerro del Caballo

El presidente municipal de Chihuahua con licencia, Marco Antonio Bonilla Mendoza expresó que en la controversia por la construcción de desarrollos habitacionales en el área del Cerro del Caballo, se debe privilegiar el derecho a la propiedad privada y que si administraciones anteriores autorizaron el uso de suelo con fin habitacional, se tenía que respetar la certeza jurídica y administrativa, además de la paz financiera y política del Municipio de Chihuahua.

“Lo que mandata la ley es siempre que el presidente de México, que el gobernador, o el presidente municipal, cumpla con el estado de Derecho y lo que se consagra en la Constitución Federal y en las leyes que de ella emanen; y una de esas es el respeto a la propiedad privada. No se puede pasar por encima de la propiedad privada. Yo sé que para algunos de ideología de izquierda, pues esta propiedad privada no debería de existir, y todo debería ser propiedad del Estado y el Estado debería determinar qué hacerse con cada porción y cada a centímetro de la tierra. No es así, sobre todo para un gobierno humanista”, afirmó Marco Bonilla.

En ese sentido, destacó que hay que respetar la propiedad privada y si el uso de suelo que en esa zona se estableció hace muchos años, no por este gobierno, sino hace 10 administraciones municipales y si el Cabildo de hace dos o tres administraciones aprobó que allí hubiera desarrollo, se tiene que cumplir con el Estado Derecho para darle certeza jurídica, certeza administrativa y paz financiera y política del Municipio con estos mandatos.

“Aunque te gusten o no te gusten. Y al final de cuentas, justamente en el Plan de Desarrollo Urbano Visión 2040, que ya aprobó y autorizó este Gobierno Municipal es decretar algunas zonas como áreas naturales protegidas”, dijo.

El alcalde virtualmente electo para el periodo 2024-2027 de Chihuahua capital acotó que sostuvo una plática con Salvemos los Cerros, de la que se derivaron acuerdos que se cumplimentaron en el actual Plan Municipal de Desarrollo.

“Yo no puedo, porque así lo mandaste a la ley, hacer una ley retroactiva; eso es un principio constitucional del artículo 14 y 16. Pero sí puedo ordenar lo que sucede en la ciudad, a partir de la administración y de la publicación del Plan actual. Están ya decretadas las zonas de protección en el Plan de Desarrollo Urbano, ellos (SLC) dicen que hay que cumplir con el tema del decreto de zona natural protegida. Nosotros ya tuvimos la reunión con ellos, y les dijimos con mucha certeza, cuál es el trámite que tienen que hacer en el Congreso del Estado de Chihuahua, con los diputados federales por Chihuahua, o ante el Gobierno Federal, para hacer ese decreto, no lo hace el Gobierno Municipal y la ley es absolutamente clara, sin embargo, no lo han hecho todavía”, explicó Bonilla Mendoza.

Marco Bonilla Mendoza reconoció en el colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua un movimiento genuino que lucha por la preservación de los cerros y áreas naturales de la ciudad de Chihuahua, sin embargo, señaló que entre sus filas hay personas infiltradas con intereses políticos.

“Incluso, -no todos- hay gran parte este movimiento que es muy genuino, debo decirlo, y me da gusto que quieran preservar la naturaleza, que quieran preservar nuestros cerros, particularmente, que es algo que le da un toque hermoso a nuestra ciudad. Pero sí debo decir que también hay algunos infiltrados ahí que tienen muchos más intereses políticos, particularmente de Morena, que un interés genuino por ayudar realmente al medio ambiente”, aseveró.

Para finalizar, relató que el día sábado 8 de junio hizo una rodada con un club de ciclistas a los Ojos del Chuvíscar, que era una zona que deseaba conocer de hace tiempo, donde encontró que había una gran cantidad de basura, principalmente de botellas de vidrio, que son un factor de riesgo para los incendios forestales.

“Nos encontramos muchas botellas, particularmente de vidrio -sobre todo de cerveza, debo decirlo-, en esta zona. Vamos a pedirle aquí, hacer la gestión ahorita con el alcalde Jorge Cruz, para poder hacer limpieza. Reitero que una ciudad limpia no es aquella que más se barre, sino la que menos se ensucia, sobre todo ahorita con esta sequía que estamos enfrentando. Apelo a los chihuahuenses, a que no tiren basura en los lugares donde vayan como esparcimiento. Por favor, no tiren botellas de cristal, porque éstas con el sol que tenemos, funcionan como una lupa, y hace justamente que se provoquen incendios como el que aconteció algunos días”, concluyó.