Detectan casos de hijos golpeadores

DELICIAS.- Los casos de hijos que agreden físicamente a sus propios padres son denunciados con frecuencia en el Instituto Municipal de las Mujeres, cuya directora, Lourdes Contreras Colomo, señaló que una de las causas principales de este problema es la adicción de los jóvenes a las drogas y el alcohol.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Detalló que tan sólo la semana pasada llegaron cuatro casos de madres de familia golpeadas por sus hijos, los cuales agreden a sus progenitoras para conseguir el dinero con el cual compran estupefacientes y bebidas alcohólicas.

“Y sí se me hace alto, porque cuántos más no habrá pues que no quieren venir a decir nada y que no vienen”, expresó.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres se quejó que, por lo general, las afectadas se niegan a interponer su respectiva denuncia por violencia familiar, debido a que se sienten culpables por el comportamiento de sus hijos.

Enfatizó que la causa principal de este maltrato de los hijos hacia los progenitores es la adicción a las drogas y al alcohol, de la cual es muy complicado que los jóvenes logren salir una vez que se enganchan. Esto trae a su vez consecuencias como el que se dediquen al robo y la prostitución, pero lo peor de todo, lamentó la entrevistada, es que los adictos pierden la dignidad.

Contreras Colomo consideró que el problema se agudiza debido a que la comunidad se ha vuelto demasiado indulgente y apática.

“Nos parece bastante, bastante grave; esta sociedad que nos hemos vuelto demasiado permisivos de cosas que suceden y decimos: no pasa nada. Pues sí pasa, si no estamos al cien al pendiente de los hijos”, advirtió.

La funcionaria dijo que las mujeres afectadas no cuentan con herramientas para enfrentar la violencia doméstica, razón por la que en el Instituto Municipal de las Mujeres continúan llevando charlas a las madres de familia para que estas aprendan a empoderarse y enfrentar su realidad.

Dijo que son muchas las mujeres que acuden al instituto en busca de ayuda psicológica y asesoría jurídica, con la finalidad de saber cómo resolver una problemática que está dañando a numerosas familias delicienses.

Te puede interesar: