Aclaran que si es posible la construcción de gasolinera en parque "El Platanito"

Gabriel Martín Valdez Juárez, director de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, informó que la obra de construcción de la gasolinera sobre la Avenida Juan Escutia, a unos metros del Parque El Platanito cuenta con los requisitos necesarios para su operación y con la acreditación debida sobre la propiedad.

“La Dirección no emite un permiso de construcción si no se acredita la propiedad del terreno donde se va a realizar la obra, esa cuchilla donde se pretender hacer la construcción, no forma parte del área verde del Parque El Platanito, incluso, años atrás, había una tienda Conasupo, y posteriormente, unas oficinas de Correos. Sí era un área para servicios, pero no área verde. Luego, unos vecinos buscaron que se les pusieran unos arbolitos”, detalló.





Actualmente en el municipio de Chihuaua hay dos obras en polémica por la construcción de gasolineras, la más reciente es la que se ubica en la colonia Infonavit Nacional, a unos metros de la Avenida Dolores Hidalgo y Avenida Juan Escutia, promovida por la empresa GAD Energy. La segunda, es la que se construye en el Periférico Francisco R. Almada, al sur de la ciudad, próxima al Cerro Grande, propiedad de Lubricantes Cimarrón, en la que los quejosos interpusieron un recurso ante un juzgado, pero el juzgado determinó que no había elementos para negar la licencia y le dio una obligación a la dependencia de entregar la licencia en el cumplimiento de los requisitos





Recientemente se concluyeron otras dos, una sobre Teófilo Borunda, a unos metros de la entrada al fraccionamiento Las Haciendas; y la otra en Cordillera Andina y Cordillera Negra. Ambas, ya se encuentran en operación.





Valdez Juárez destacó que para proceder con la construcción de Juan Escutia, se acreditó todos los requisitos solicitados, como el documento de constancia de zonificación, autorizaciones federales, de la Agencia de Seguridad Ambiental y unidad de verificación, con las que se da constancia que el proyecto cumple con las disposiciones. Posteriormente, se les da la licencia de uso de suelo, para otorgar la licencia de construcción, que conlleva requisitos como licencia de uso de suelo, acreditación de la propiedad, responsiva técnica de la construcción expedida por un perito local, estudio de mecánica de suelos, y autorizaciones especiales, como los planos de proyecto ejecutivo, validados por una unidad de verificación, que esté acreditada ante la SEA y el oficio de impacto ambiental, emitido por la Secretaría Federal. Incluso, que tengan la factibilidad del recurso del agua.





“La gasolinera cumple. Entiendo la preocupación de los vecinos, por eso nos vamos a reunir y buscar que haya la información oportuna para que puedan ser resueltas”, enfatizó, al tiempo que informó que el proceso inició el 30 de septiembre de 2019, en el caso de municipio. Y en el caso de instancias federales, como el trámite de impacto ambiental, empezaron en enero, y en otra ocasión realizaron un segundo proceso en abril.





