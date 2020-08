Diez gobernadores piden la destitución del Dr. López-Gatell

En una misiva conjunta, gobernadores del país exigen la destitución inmediata de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, porque afirman su estrategia ante la pandemia del Covid-19 ha fallado y no ha dejado de mentir sobre las proyecciones y estrategias implementadas.

Los gobernadores que piden la dimisión del funcionario son: Martín Orozco, de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y además se incluyó a Javier Corral, de Chihuahua, pero este ultimó se deslindó.

Mediante un comunicado de prensa, Corral Jurado, aclaró que no participó ni conoció texto emitido por Gobernadores de la Alianza Federalista, y que “por error”, se agregó su firma.

En la misiva firmada por los mandatarios estatales, se señala que nuestro país atraviesa por una de las peores crisis de su historia y atribuyen que esto es producto de un manejo errático de la pandemia y de la falta de respuestas eficaces de este funcionario

"Falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes; mientras que el vocero responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar", afirman en la declaración conjunta.

"Las cifras no mienten. La economía nacional cayó casi 20 puntos, un nivel jamás visto; hoy seremos el tercer país con más muertes en el mundo, sólo por debajo de Brasil y Estados Unidos, que duplican y triplican la población de México", se añade.

Además, acusaron que el Gobierno federal "durante más de 5 meses no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores. No hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultado y que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos".

"La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York. Esta crisis que hoy se agudiza y que no tiene un final a la vista, sin duda, es responsabilidad de quien ha dirigido y decidido la estrategia de contención y atención, quien optó por el uso político de la gestión de la epidemia, antes que privilegiar la vida, la salud, la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado", reiteraron.

A esto, agregaron, se suma la crisis económica que ya arrastraba una recesión que comenzó el año pasado y lamentan que "hoy México está en el peor de los escenarios".

Por eso, "los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas demandamos al Gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando".

Ayer, la Secretaría de Gobernación advirtió a los mandatarios estatales que se les pueden fincar sanciones civiles, administrativas o penales por no acatar las medidas del semáforo sanitario federal y el subsecretario de Salud apuntó que esto no se trata de un amago, sino de claridad.





