Diferencias son con Sánchez y no con Lozoya: diputado Parga

El diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, dio a conocer que las diferencias que lo orillaron a abandonar la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, son con el coordinador estatal del partido, Francisco Sánchez Villegas, y no con el candidato a la gubernatura, Alfredo Lozoya, a quien reconoce por su trabajo realizado en el municipio de Parral.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Local Las deudas del Estado sobrepasan la media nacional

En este sentido manifestó que dejar la bancada de Movimiento Ciudadano es un acto de congruencia y no de revanchismo, pues aseguró que este acto de debe a las profundas diferencias que se tienen con Sánchez Villegas, quien ha provocado graves distanciamientos al interior del partido, incluso dijo, los fundadores de ese instituto político han renunciado.

“En torno al proceso electoral, Francisco Sánchez ha realizado acciones impositivas que no contribuyen a sumar realmente nuevos liderazgos al movimiento; luego de haber realizado un sondeo electoral en la región centro sur del estado, veo en base a estadísticas, que la tendencia para Maru Campos está creciendo y que Loera sigue sin avanzar”, señaló Parga Amado.

Agregó que como una muestra de lo que ocurre al interior de MC, se puede ver el listado de candidatos a diputados por la vía plurinominal, imposiciones que no coinciden con la naturaleza del partido, por lo que reiteró que se debe ir a favor de la unidad y de un proyecto que saque adelante al país y le ponga un freno a Morena.

“Es momento de unir fuerzas, agradezco la oportunidad que me dio Movimiento Ciudadano para ser diputado y creo que he cumplido con mi labor legislativa, pero no coincido con tener que fragmentar el voto, debemos ir unidos para no dejar que siga creciendo lo que está pasando por Morena”, enfatizó el diputado.