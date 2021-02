Difieren audiencia de involucrados por "nómina secreta"

El Juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, decidió no celebrar la audiencia inicial en contra de María Eugenia Campos Galván, María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa, tras la el recurso de carácter legal, que mantiene vigente los abogados de los representantes identifico con el número 102/2021.

Comentó que la suspensión se le otorga a los involucrados, debido a que el juez federal, concedió la suspensión provisional de la audiencia, hasta que se quede resuelto las peticiones que han realizado los defensores de los imputados, el cual consiste en entregar la carpeta de investigación completa para garantizar el acceso a una defensa elaborada.

El Juez de Control, dijo que del análisis de lo expuesto, consideró que no era tiempo suficiente analizar las 26 mil fojas, por lo cual no logró formar una defensa adecuada, toda vez que del año 2017 al 2021 se concentró la carpeta y mientras a la defensa tuvo cinco días para conocer las miles de hojas.

“No quiere decir que debemos dar cuatro años, en el criterio de esta jurisprudencia, la incidencia de los defensores es válida, me parece que al momento no hay disponibilidad legal y no tuvieron tiempo suficiente para analizar los tomos, no estamos en condiciones de celebrar la audiencia inicial. Cuando se notifique del juicio de amparo y entregue todo, se solicitará nueva audiencia” resolvió el Juez.

Bajo la causa penal 2128/2021, la Fiscalía General del Estado, intenta formular los cargos correspondientes en contra de los tres presuntos responsables, de haber recibido recursos públicos de forma ilegal, cuando fungían como diputados locales, por el caso que se conoce como “nomina secreta”.

