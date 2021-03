Difieren audiencia de Maru Campos, no localizan a testigos

La audiencia de vinculación o no a proceso de los ex diputados locales María Eugenia Campos Galván, María Ávila y Rodrigo de la Rosa se difirió para este miércoles a las 07:00 horas, luego de que el Ministerio Público no logró localizar a dos de los testigos protegidos que fueron convocados a comparecer.

Así lo dio a conocer el abogado defensor Francisco Molina, quien aseguró que la comparecencia de esos dos testigos que la propia parte defensora convocó es clave en el desarrollo del caso, por lo que el juez Samuel Mendoza cambió la fecha de la sesión y así dar tiempo al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para que localice y cite a los dos testigos protegidos.

“A nuestro juicio esta es una actitud mañosa y una maniobra más que está desarrollando la Fiscalía en ese ánimo persecutor que ya no estamos dispuestos a tolerar, primero no nos enseñaban el expediente; en segundo lugar, durante las audiencias se evidenció y así se le hizo saber al juez que no nos habían entregado aún todas las copias de la carpeta con las que debíamos contar para una legítima defensa”, señaló Molina Ruiz.

Mencionó que es lamentable que a los testigos no los encuentre la Fiscalía General del Estado, en este sentido añadió que se puede suponer que la fiscalía sabe que la deposición de los dos testigos va a evidenciar plenamente la inocencia de Campos Galván.

El abogado defensor señaló que no era posible que a la FGE se le pierdan los testigos cuando son necesarios para exculpar a una persona sujeta a procedimiento; asimismo hizo hincapié en la solicitud hecha al juez de que si bien autorizó el diferimiento de la audiencia, no permita que la Fiscalía sea omisa en la presentación de los testigos.

