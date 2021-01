Docentes de UTCH se niegan a ir a huelga

Docentes integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Chihuahua y los no sindicalizados mostraron su preocupación por el emplazamiento a huelga para el 1 de febrero, toda vez que argumentan no estar de acuerdo en afectar, aún más, a los estudiantes.

Los inconformes con la huelga que se ha conjurado para dentro de 5 dias por el secretario general Ricardo Pacheco señalaron que les preocupa la perdida de clases sobre todo porque exponen a los alumnos a perder el cuatrimestre y por ende el prestigio de la institución.

Destacaron además que las clases las imparten de manera virtual y se les hace muy incongruente.

Consideran que el proceso de negociación del contrato colectivo no es el adecuado, aunado a que no existe un canal de comunicación oficial y bilateral. Incluso en el STUTCH usan canales de comunicación informales y cerrados al dialogo, como los grupos de WhatsApp donde solo los administradores pueden comentar.

Los inconformes destacaron que en las reuniones virtuales a las que se convocó a la asamblea no se les permitió externar sus puntos de vista, a ello se suma la falta de información por parte de la dirigencia sindical.

Denunciaron que primero emiten comentarios a los medios de comunicación y luego solo se les pasa el enlace a los agremiados, ello sin mostrar evidencias o documentos probatorios.

“La huelga no ha dejado a los docentes indiferentes, ya que se verá afectada en gran medida la comunidad universitaria y a los más de 5000 estudiantes. Se pone de manifiesto que no hemos dejado de percibir ningún salario, ni las prestaciones establecidas a pesar de la emergencia sanitaria, y que se han dispuesto diversas estrategias, como prestamos de equipo de cómputo a docentes y administrativos, así como el proporcionar tabletas tipo pizarra digital a cada docente (aproximadamente 300) y capacitación para facilitar la labor docente para continuar con la calidad educativa”, destacó una de las docentes, quien prefirió mantener el anonimato a fin de no sufrir represalias.

Los inconformes se dieron a la tarea de levantar firmas para avalar la petición de no huelga y si negociación y dialogo, sin embargo no han sido tomados en cuenta.

Finalmente señalaron que han sido testigos del lanzamiento de las convocatorias abiertas a todo el personal para promoción docente y acceder a escalafones salariales, así como el otorgamiento de contratos de tiempo indeterminado a docentes de recién ingreso, siendo beneficiados más de 100 docentes durante el 2019 y 2020.

Los inconformes esperan que en realidad se piense en la comunidad estudiantil y no se pierda el cuatrimestre.

