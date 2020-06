Dona ARCA cubrebocas y caretas a médicos internos de la Facultad de Medicina

La empresa ARCA Chihuahua realizó un apoyo de material a la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, especialmente al alumnado que se encuentra como médicos internos de pregrado y se desarrollan en distintas áreas en hospitales públicos y privados.

El apoyo de material consiste en 400 cubrebocas tricapa lavable y 400 caretas, entre otros insumos que serán repartidos en 16 clínicas y hospitales del estado, donde se encuentran los médicos internos, la mayoría de ellos concentrados en la capital del estado.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Con este apoyo de caretas y cubrebocas permite que los médicos internos tengan más protección a la hora de desempeñarse en los hospitales, aunque por lineamientos federales no se encuentren en la misma área Covid-19, agradecemos a la empresa por esta atención”, manifestó el director Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo.

Además, tendrá impacto principalmente en los hospitales del sector público, aunque también existen alumnos que se desempeñan en el sector privado, específicamente los del Hospital Central Universitario; al ser centro Covid-19, fueron dirigidos a los Centros Comunitarios de la ciudad, agregó el director.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, Felipe Muñoz Grijalva, jefe de Mejora Continua de ARCA Continental Chihuahua, región norte, informó que el objetivo principal de la entrega de estos apoyos es cuidar a todo el personal médico que trabaja directa o indirectamente con la problemática del Covid-19 en la comunidad.

“El compromiso de la empresa es brindar de alguna manera un apoyo que esté dentro de nuestro alcance para que, tanto los alumnos que se forman en el área de salud, así como el personal, se sienta protegido y con atención para continuar con su desempeño y su brillante participación en esta contingencia”, agregó el representante de ARCA Chihuahua.

Por último el doctor Hinojos, dijo que “al estar en la fase más alta de la pandemia, es importante que esta apertura que inició, no se mal entienda y sea tratada con la misma precaución, ya que no es un permiso general para salir al exterior, para que siga controlada la enfermedad”, y reiteró invitación del rector de la UACH, M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez a la comunidad universitaria para contribuir en cualquier especie para minimizar los efectos de esta pandemia.

Te puede interesar