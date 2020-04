Dos de tres reclamos a la banca son por fraudes

Dos de cada tres reclamaciones que presentan los usuarios de la banca, tienen que ver con fraudes cibernéticos, de acuerdo a información de la página oficial de la Condusef, y el medio en el que se cometen más fraudes, son las compras en línea.

"Las víctimas de estos delitos, tienen un perfil similar, ya que suelen ser compradores que utilizan múltiples dispositivos para hacer sus compras diarias, así como la misma contraseña en varias cuentas, lo que los lleva a ser más vulnerables", explica el informe de la comisión.

El robo de datos personales, contraseñas, nombres de usuarios y números de tarjetas de crédito, se han vuelto las modalidades más recurrentes de fraude cibernético, y quienes cometen dichas estafas, aprovechan el desconocimiento que los usuarios tienen al utilizar los servicios financieros online. Las Cifras de Condusef, señalan que el 42 por ciento de los mexicanos no se siente seguros al hacee compras por internet y 35 por ciento ha experimentado problemas al realizar alguna compra por esa vía.

Por lo anterior, existen algunas medidas a tomar en cuenta para que las compras electrónicas se den de manera segura.

Verificar: debes estar seguro de que el portal web en donde estás buscando tu producto o servicio es el oficial. Algunos navegadores muestran la leyenda "seguro" con un candado a un lado de color verde, la forma de comprobar es que tiene en la barra de dirección https.

Desde dispositivos personales: uno de los grandes riesgos de comprar por internet es que se realizan cargos no reconocidos a tus tarjetas. Esto sucede muchas veces por haber realizado la transacción desde computadoras ajenas, dejando información importante guardada en ellas.

Si se va a hacer la compra: lo más recomendable es que no se hagas desde un café internet o una computadora que sea utilizada por personas desconocidas. En dado caso de que tengas que hacerlo así, asegúrate de que tu información referente a tarjetas sea borrada después de llevar a cabo la transacción.

Verificar el detalle de la compra: tener precaución con los cargos que a veces se hacen en automático. Es de suma importancia que des clic en "detalle de la compra"; antes de proceder a realizar el pago. En ese apartado, se desglosa todo lo que se cargará a la tarjeta, desde los impuestos, hasta el monto total.

Llenar correctamente cada apartado: asegúrate que los datos personales y domicilio sean los correctos pues en caso de no ser así, el pedido podría no llegar y si la información de contacto tiene algún error, la empresa no podrá localizarte.

Asegúrate de contar con dinero en tus tarjetas: suele suceder que ingresas los datos de tu tarjeta y por alguna razón no pasa el pago. Esto tiene que ver, en la mayoría de los casos, con el sistema del banco, ya que algunas veces suelen poner candados impidiendo a sus tarjetahabientes hacer uso de sus dinero para compras online.

