Efrén Rodríguez Silva, un “cuarentón de la crónica deportiva”

El Instituto Universitario Amerivent, la Asociación Estatal de Desarrollo Integral y la Asociación Integrando Consejos A. C., entregaron ayer un reconocimiento al cronista deportivo Efrén Rodríguez Silva, por sus 40 años en el ejercicio de su profesión, destacando su labor en distintos medios de comunicación y actualmente como jefe de deportes en El Heraldo de Chihuahua.

El evento tuvo lugar en el marco de un Festival de Lucha Libre en la Arena Coliseo, en la que además la afición disfrutó a lo grande la presentación de varios ídolos del encordado.

El director general del Instituto Universitario Amerivent, Luis Manuel Medel, el profesor Fernando Meléndez, presidente de Integrando Consejos, el secretario Licenciado Ramsés Castañeda, el maestro Mauricio Islas, presidente de AEDI y el luchador Misterio de Plata, encabezaron el evento otorgando cada uno de ellos flamantes placas al cronista deportivo, ante el aplauso de la afición que llenó con su presencia la Arena Coliseo.

Destacaron los valores que el deporte conlleva en bien de la niñez y juventud y el gran aporte que los cronistas deportivos le dan como complemento y para conocimiento de la sociedad, a través de las páginas, en este caso, de El Heraldo de Chihuahua.





Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua





AGRADECIDO

“Muy contento por este reconocimiento. No lo esperaba la verdad, a mediados de enero un amigo me preguntó cuantos años tenía cubriendo la nota deportiva y de pronto caí en la cuenta de que ya era “un cuarentón de la crónica”, dijo Efrén Rodríguez, luego del reconocimiento que le fue entregado ayer en la Arena Coliseo.

El cronista dio que sus inicios se dieron a principios de 1980. “Luego de graduarme como profesor de educación física en la UACh, mi primera chamba me la ofrecieron en la YMCA Chihuahua y allí comencé a dar mis primeros pasos en la docencia. Y que mejor que en la Guay, donde me dieron la oportunidad de ser integrante del grupo de líderes que llevábamos el deporte y la recreación a las colonias marginadas de la ciudad, sacando a los niños y jóvenes de las esquinas para involucrarlos en la actividad deportiva; una labor que me marcó para siempre porque me hizo entender la esencia y el propósito para el cual estudie esta profesión, que era servir a la comunidad y apoyar en la formación de los niños a través del juego y el deporte”.

Y agrega: “Ese mismo año fue mi amigo y a quien considero un hermano, Ricardo Luján, el que me abrió las puertas del periodismo deportivo. El trabajaba en Novedades de Chihuahua y un día me pidió escribir algo de deportes para publicarlo y ver si podía entrarle como reportero. No la pensé y aproveché mi temprana relación en la YMCA en donde hice mi primera entrevista y fue el entonces director Juan Amador Terrones quien me la concedió. La entrevista se publicó y a los pocos días me llamaron.”

Laboró siete años en Novedades, luego pasó al Diario y allí permaneció 10 años para finalmente llegar a El Heraldo de Chihuahua.

Cuarenta años después, ya jubilado del magisterio desde 2013, “aquí estoy y seguimos adelante, hasta donde Dios me siga dando la capacidad de pensamiento y la habilidad motriz para seguir escribiendo mis notas.”, añade.

“Agradezco a esta profesión por tango amigo que me ha dado y por la oportunidad de involucrarme con lo más selecto del deporte en nuestro estado. Ser testigo y partícipe de sus logros es un honor y me llena de orgullo. Vaya que todos estos años han valido la pena, he disfrutado tanto como los propios protagonistas de nuestro deporte y sólo me arrepiento por los muchos eventos que me perdí. Pero ya vendrán otros”, dijo.

“Me siento honrado por estos 22 años en El Heraldo de Chihuahua, empresa que me invitó y donde llegué exactamente el 9 de junio de 1998, atendiendo al llamado del licenciado Javier Contreras, para elaborar el suplemento de la Copa Mundial de Francia. Al final me quedé y hasta la fecha, como coordinador de la Sección Deportiva”.

Como maestro, Efrén Rodríguez laboró en 16 instituciones educativas del subsistema estatal (preescolar, primaria y nivel superior), de 1983 a 2013, además de ser militante de la Sección 42 del SNTE.

