Egresaron 20 estudiantes con discapacidad en la UACH

La Universidad Autónoma de Chihuahua se consolida como una institución que ofrece una educación de calidad, incluyente y equitativa, prueba de ello es que a la fecha egresaron de sus facultades 20 estudiantes con discapacidad y 30 más se encuentran actualmente en sus aulas.

La UACH cuenta con programas de inclusión y equidad que están enfocados al apoyo de estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, desde el momento en que ingresan hasta concluyen sus carreras, tal es el caso de Fuerza Especial UACH.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, la Universidad rinde un homenaje a quienes con esfuerzo, dedicación y perseverancia lograron culminar su educación profesional.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

La maestra en Terapia Familiar Idaly Castillo Gómez, psicóloga adscrita al Departamento de Atención Integral del Estudiante (DAIE), evocó a Hellen Keller, quien a la edad de 19 meses quedó con discapacidad visual y auditiva por una meningoencefalitis; no obstante, con ayuda fue la primera mujer graduada con honores de la Universidad de Harvard, y quien pronunció “Sí hay algo peor que no ver, es poder ver y no tener una visión”.

“Estos 20 jóvenes universitarios que ahora ya cuentan con una carrera profesional, ingresaron a la UACH con un sueño. Un sueño que les costó el doble de trabajo que a los demás, el doble de esfuerzo, siendo ejemplo de lucha y tenacidad para la comunidad universitaria”, expresó.

Estos triunfadores son Daniela Andrea Martínez Mariscal, egresada de la Facultad de Enfermería y Nutrición, con discapacidad focomelia de mano y antebrazo izquierdo de origen congénito; Julio César Zapata Flores, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con discapacidad permanente e irreversible: lesión medular paraparesia; Gabriel Valadez Caraveo, egresado de la Facultad de Artes, sordo de nacimiento; Hugo Aldo Torres Peña, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, con discapacidad permanente e irreversible, retardo psicomotor, con hemi-paresia espástica derecha (Física).

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Se suma a esta lista, Jesús Octavio Zubía Montes, egresado de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física con discapacidad pérdida irreversible de la visión; Daniel Omar Ríos Jurado, egresado de la Facultad de Derecho, discapacidad ciego; Ricardo Molina Salas, egresado de la Facultad de Derecho, discapacidad motriz; Samuel Nieto García, egresado de la Maestría en Mercadotecnia; Rubén Alejandro Juárez, egresado de la Facultad de Ciencias de la Cultura física, discapacidad visual.

Además, Martín Enrique Chaparro Carrillo, egresado de la Facultad de Derecho, discapacidad Motriz; Adrián Alejandro Aranda Domínguez, egresado de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, discapacidad hipoxia neonatal; Saira Lucía Reza Rodríguez, egresada de la Facultad de Enfermería y Nutrición, discapacidad ceguera total; Andrea Aidé Porras Pérez, egresada de la Facultad de Artes discapacidad auditiva; Andrea Gallardo Medrano, egresada de la Facultad de Artes, discapacidad, auditiva; y Pedro Javier Ontiveros Blanco, egresado de Ciencias Políticas y sociales, discapacidad visual.

También Lucero Alejandra de Santiago Abarca, Facultad de Filosofía y Letras, pérdida de Visión; Martín Isaí Terrazas Bautista, egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, discapacidad adquirida (lesión cerebral); Luisa Fernanda Aragón Arrieta, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, discapacidad Parálisis Cerebral; Josué Emmanuel Regalado Amparán, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Extensión Ciudad Juárez; y Felipe Alberto Acosta Maldonado, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales, discapacidad Cuadriplejia.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

La maestra Castillo Gómez indicó que todos y cada uno de estos profesionistas perteneció al programa de inclusión y equidad FEUACH; transitaron, aprendieron, maduraron, se prepararon para enfrentar los retos laborales y avanzar en las siguientes etapas de la vida.

“Detrás vienen 30 estudiantes que al igual que ellos tienen algún tipo de discapacidad, y que la Universidad Autónoma de Chihuahua los apoyará y guiará para que logren concluir con sus estudios y concreten su misión y visión en la vida como personas importantes, en una familia, en un grupo social”, finalizó.

