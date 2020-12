El 62 % de la gente inicia año sin dinero por fiestas decembrinas

De acuerdo con una encuesta de Brad Engagement, el 62% de las familias se quedan sin dinero después de las fiestas decembrinas; y el gasto que más preocupa (42%) es el pago de servicios (agua, Predial y otros impuestos).

Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió algunas recomendaciones para evitar que los problemas financieros se incrementen por sí solos al empezar el año.

La primera de estas es elaborar un presupuesto: para lograr un balance entre los ingresos y egresos, cuantifica mes a mes las entradas de dinero y los gastos, así visualizarás en qué meses debes ahorrar o con ese sobrante afrontar gastos no contemplados.

Ahorra: asigna con prioridad alta una cantidad mínima mensual de tu ingreso al ahorro. Aparte, ajústate a una cantidad: mete a tu monedero o cartera una cantidad de dinero designada previamente al iniciar el día, así no estarás a merced de las tentaciones.

Sé un consumidor responsable: compra sólo lo que necesites y ajustado a tu presupuesto. Compara precios, alternativas de pago y calidad.

Utiliza un crédito sólo si es necesario: recurre a él siempre y cuando lo necesites. Además, no uses tu tarjeta como dinero extra, es un instrumento financiero que incluye un precio por usarla (los intereses); considera todos los pagos mensuales que deberás hacer, pueden parecer pequeños, pero sumados representan una cantidad importante; cumple con tus pagos en la fecha acordada y evita pagar intereses moratorios con el fin de no perder el beneficio que pudiste haber adquirido con el descuento o promoción.

“Si enero te cuesta”, empieza el año adoptando nuevas medidas de ahorro. Revisa los servicios contratados como: televisión por cable, internet, gas, telefonía, servicios de streaming, entre otros. Podrías encontrar servicios o planes de menor costo e incluso eliminar los poco o nada usados. También revisa las coberturas de seguro que necesitas (salud, automóvil, educativos, de vida, entre otros), consulta opciones y condiciones sin perder de vista el beneficio de tu tranquilidad y bienestar de tu familia.

