El 76% de la población se siente insegura: Ficosec

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) reportó que el 76% de la población se siente insegura en el estado; mientras que la Policía Vial es la autoridad estatal en la que más se desconfía, con un 50%, datos compartidos a fin de ofrecer un panorama más amplio para focalizar propuestas dentro de “Diálogos por un Mejor Chihuahua”, en el rubro de seguridad.

Arturo Luján Olivas, presidente de Ficosec, indicó que en temas de seguridad pública, además de las carpetas de investigación, hay que tomar en cuenta las llamadas al 911, y la percepción ciudadana, que es bastante mala (76%), con base en la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi.

Para el 2020 se tiene el registro de 279 mil 870 carpetas de investigación, pero la cifra negra fue del 88%, según las estimaciones, esto es, los delitos que no se denuncian. “Viendo este panorama general alcanzamos a dimensionar el problema en el que estamos metidos”, dijo Luján, para luego detallar las cifras de cinco delitos, además de cuatro problemáticas.

En cuanto a estadísticas de homicidios dolosos, informó que Chihuahua ocupa el tercer lugar a nivel nacional en este delito, y que 45 de los 67 municipios del estado están por encima de la tasa nacional. “Ha habido una tendencia a la alza en los últimos seis años”.

Aparte, destacó que más del 85% de los homicidios están relacionados al narcomenudeo. Se tiene una estimación de alrededor de 3 mil 200 millones de pesos el valor del mercado de la droga en el estado. “Tenemos una debilidad seria en el proceso penal y específicamente traemos un personal insuficiente en la fiscalía, también de capacitación”, expuso el presidente de Ficosec.

El delito que la población padece con mayor frecuencia es el robo; no obstante, el 87.1 por ciento no denuncia el robo a casa, y el 83.8% no denuncia el robo a negocio. “Puede haber buen trabajo de la policía, incluso cuando transmitiere la carpeta al Ministerio Público, pero ahí de pronto hay un cortocircuito cuando el Ministerio Público tiene que pasar a un juez”, comentó.

Por otro lado, la entidad ocupa el segundo lugar nacional en violencia familiar y violación, donde destaca que más del 44% de los presos en el Cereso de Nuevo Casas Grandes están detenidos por dicho delito. Además, se desprendió que el 75.7% de los niños, niñas y adolescentes en el estado han sufrido violencia familiar; el 57.1% de los adultos han sufrido violencia familiar; cuatro de cada cinco víctimas de violencia familiar no denuncia.

Sobre el delito de extorsión y secuestro, esto no representa un gran problema en Chihuahua acorde a los registros que se tienen, aunque no se descarta cifra negra, pero la Unidad Antisecuestros es modelo a nivel nacional; sin embargo, el 2020 fue el año con más secuestros desde el 2014. Mientras que las extorsiones se han concentrado principalmente en Ciudad Juárez, y el tema de secuestros en Madera y Ciudad Juárez.

Luján Olivas presentó este marco de información para identificar las propuestas que pudieran darse en “Diálogos por un Mejor Chihuahua”, dejando en claro que el tema de la seguridad es complicado porque tiene un origen multifactorial.

*PROPUESTAS DESPRENDIDAS DE DIÁLOGOS*

Tras los datos ofrecido por parte de Ficosec, entre los participantes se generaron propuestas como un diagnóstico integral de las causales para generar programas focalizados a combatir y revertir la inseguridad; auditoría externa a dependencias de seguridad pública sobre la eficacia operativa, con posibilidad de participación ciudadana en la observación y revisión de resultados; conformar consejos ciudadanos con liderazgo operativo y con facultad de voz y voto para la conformación del presupuesto, y sensibilizar a la ciudadanía, así como a las instituciones públicas y privadas, sobre funcionamientos y efectos de la prevención.

La segunda mesa propuso una reingeniería de procesos en el Ministerio Público; establecimiento de colaboración entre dependencias con seguimiento de procesos, y mejores capacitaciones en el cuerpo de seguridad pública; análisis y mejoramiento de atención ciudadana.

Y, la tercera mesa recomendó: fortalecimiento del sistema de atención para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y fortalecimiento de la Procuraduría de NNA; incorporación de justicia cívica para la corporación policial y municipal; inversión en familia por parte de gobierno estatal y municipal mediante alianzas con la sociedad civil; tipificar como delito la venta clandestina de alcohol, y separación de Procuraduría de Niños Niñas y Adolescentes (NNA), del DIF.

Te puede interesar:

Local Miércoles de alta demanda de bebidas alcohólicas

Local Se suman empresarios del centro al proyecto de Marco Quezada

Local Implementan Centros de Asesoría y Seguimiento Académico