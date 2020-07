“El martirio de Santa María Goretti denuncia una ideología de género y una sexualidad desfigurada" ; Pbro. Gustavo Sánchez Prieto

“El martirio de Santa María Goretti denuncia una ideología de género y una sexualidad desfigurada que se pretende Gobernación y de Educación Pública, sustrayendo a los hijos de la educación que los padres de familia les pueden y deben ofrecer”, expresó el Pbro. Gustavo Sánchez Prieto, en el marco del aniversario del martirio de la santa, que se celebra hoy.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

El Padre Sánchez Prieto dijo que como en las mejores dictaduras, la nazi de Hitler, se alega un supuesto derecho de los niños y una obligación del Estado en la educación.

“Nada más falso y contrario al derecho y deber que corresponde a los papás en estas materias. Al mismo tiempo que, en una sociedad democrática, se pretende presentar como discurso de odio u homofóbico, las afirmaciones de todos aquellos que, por motivos científicos y religiosos, no compartimos las tesis de colectivos de la llamada diversidad sexual. Nuestro respeto y cariño para todas estas personas. Reconocemos el derecho a expresarse, pero no a imponerse, reclamando hasta cárcel para quien hable de manera diferente o intolerantes para quienes no comparten su opinión”, señaló.

Así mismo, mencionó que la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de religión y la fidelidad y defensa de los principios morales de la misma, no pueden ser considerados delitos.

La festividad de Santa María Goretti, murió a los 12 años a causa de las heridas recibidas por un muchacho que quiso abusar de ella, y de quién se defendió con fortaleza. El sacerdote destacó que su muerte no fue fanatismo ni intolerancia, sino fidelidad a Jesús, a sus mandamientos y a su Iglesia.

Te puede interesar: